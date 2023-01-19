Украинские военные беженцы получат цифровые временные виды на жительство

Некоторые украинские военные беженцы, находящиеся в Литве, уже в конце этой недели в своих учетных записях в миграционной информационной системе MIGRIS найдут выданные им цифровые временные виды на жительство в Литве.

В первую очередь такие документы получат украинцы, которые прибыли в Литву в конце прошлого или начале этого года и правильно заполнили и подали заявления на выдачу видов на жительство.

Цифровые временные виды на жительство в Литве на основании временной защиты украинские военные беженцы смогут распечатать или сохранить их на своих смарт-устройствах в формате PDF.

Процесс верификации в обоих случаях одинаковый: на предмет подлинности сканируется QR-код и информация тут же выводится на экран устройства.

Временные виды на жительства, выданные в виде пластиковых карт, будут действительны до 4 марта 2023 года.

Источник