Укроп, петрушка, базилик и другие. Что в них полезного?

Закупаться на рынке летом – одно удовольствие. Там царит настоящее буйство зелени и всего свежего-витаминного. А что же такого полезного во всевозможных зеленых летних салатах?

Базилик

Это ароматное растение хорошо знакомо любителям мясных блюд или пиццы. Неповторимый вкус и аромат базилика хороши в популярном соусе песто. Базилик известен еще с древности, он всегда являлся неотъемлемой частью средиземноморской кухни. Кстати, в истории есть леденящие душу легенды об этом растении, но не будем сейчас об этом. В одних странах базилик считается символом любви, в других – священным растением. В третьих – вообще мощным оберегом. А главное – это то, что в базилике – огромное количество эфирных масел, минералов и витаминов. Аскорбиновая кислота и некоторые другие элементы в его составе помогают укреплять сосуды и улучшать работу нервной системы. А еще базилик используется как домашний антибиотик. Он способен справиться с головной болью, спазмами и даже повышенной температурой.

Петрушка

Ее название переводится с латыни как «растущая на камне». Говорят, королева Франции Мария Медичи при помощи петрушки спасалась от депрессии. А древние греки использовали ее и в погребальных венках, и в гирляндах для спортсменов-победителей. Ну а у нас это растение известно как помощник в огромном количестве недугов. В том числе даже некоторых проблем интимного характера. В петрушке, как и в базилике, – огромное количество аскорбиновой кислоты и множество других витаминов и минералов. Ну и, конечно, петрушка незаменима в составе многих блюд нашей кухни.

Укроп

Это такой же популярный в наших краях ингредиент, как и петрушка. В Древнем Риме пышным букетом цветущего укропа было принято радовать дам. Укропными венками награждали спортсменов. А вот в Древнем Египте укропным отваром лечили головную боль. В некоторых странах пучки укропа развешивали по дому, чтобы отгонять нечистую силу. В кулинарии, косметологии, медицине это удивительное растение также способно творить чудеса. Укроп лечит множество недугов и улучшает обменные процессы в организме.

Много хороших слов можно сказать и о других ароматных и полезных травах. Но главная мысль сегодня – такая. Лето – отличное время для того, чтобы включить как можно больше свежей зелени в свое питание. Это и недорого, и вкусно, и очень полезно.