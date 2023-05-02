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В ЕС нашли компромисс в отношении импорта сельхозпродукции из Украины

Автор RADIO•R
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Европейская комиссия достигла с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией компромиссного решения в вопросе импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

В ЕС нашли компромисс в отношении импорта сельхозпродукции из Украины

В ЕС нашли компромисс в отношении импорта сельхозпродукции из Украины

Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет ru.Delfi.lt.

По его словам, в отношении украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника будут введены «исключительные защитные меры». Речь, скорее всего, идет о запрете на ввоз этих продуктов на территорию пяти государств ЕС.

Кроме того, Евросоюз выделит 100 млн евро на поддержку пострадавших фермеров в пяти странах-членах сообщества.

В свою очередь, София, Будапешт, Варшава и Братислава отменят введенные ими односторонние эмбарго на импорт сельхозпродукции из Украины. Румыния не устанавливала подобные ограничения.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала найденное компромиссное решение.

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