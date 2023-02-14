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В каких случаях нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

Автор RADIO•R
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В каких случаях нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

В каких случаях в Литве нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

Если владелец автомобиля постоянно проживает в Литве (исключение сделано для граждан Украины, они могут не регистрировать машину в течение всего срока временной защиты), то транспортное средство должно быть зарегистрировано в Regitra.

Для того чтобы поставить машину на учет, ее хозяин должен указать задекларированное место жительства, а также предъявить, например, вид на жительство.

А если автовладелец не зарегистрирован как житель Литвы и не включен в особый список незадекларироваших свое место жительство резидентов?

В таком случае можно зарегистрировать транспортное средство на свое имя временно, точнее — на шесть месяцев, предъявив документ, подтверждающий адрес места жительства.

Таким документом может быть документ, выданный госпредприятием «Центр реестров». Там будет указана регистрация факта владения жилым помещением или его аренды хозяином автомобиля. Необходимо также письменное согласие владельца жилья об указании транспортного средства арендатора по этому адресу.

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В каких случаях нужно регистрировать автомобиль, ввезенный из другой страны?

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