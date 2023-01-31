Нужно ли приезжим регистрировать автомобиль и менять водительские права. Отвечает Regitra

Если автомобиль зарегистрирован в одной из стран Евросоюза, то 180 дней в год, если в третьей стране — 90 дней.

В случае, когда человек приехал на автомобиле в туристических целях, его регистрировать необязательно.

Но если владелец транспортного средства постоянно проживает в Литве, то автомобиль должен быть зарегистрирован.

Однако для машин, зарегистрированных в Украине, сделано исключение. В таком случае можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.