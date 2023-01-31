Нужно ли приезжим регистрировать автомобиль и менять водительские права. Отвечает Regitra

За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать машину, менять водительские права, снова учиться в автошколе.
На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.
Если автомобиль зарегистрирован в одной из стран Евросоюза, то 180 дней в год, если в третьей стране — 90 дней.
В случае, когда человек приехал на автомобиле в туристических целях, его регистрировать необязательно.
Но если владелец транспортного средства постоянно проживает в Литве, то автомобиль должен быть зарегистрирован.
Однако для машин, зарегистрированных в Украине, сделано исключение. В таком случае можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.
На автомобиле, зарегистрированном в Украине, можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.
Это исключение сделано, чтобы украинцы, прибывшие в страну, могли как можно дольше ездить на автомобиле, не проходя процедуру регистрации.
Срок действия водительских удостоверений, выданных в Украине, продлевается на период военного положения в этой стране и еще на один год со дня его прекращения или отмены.
Граждане Украины, которым предоставлена временная защита в Литве, могут обращаться в Regitra за выдачей временного водительского удостоверения взамен украинских прав, которые были утеряны или украдены. Такой документ будет действителен в течение всего срока временной защиты.
Более подробную информацию можно найти на украинском языке на сайте Regitra.
Если владелец автомобиля постоянно проживает в Литве (исключение сделано для граждан Украины, они могут не регистрировать машину в течение всего срока временной защиты), то транспортное средство должно быть зарегистрировано в Regitra.
Для того чтобы поставить машину на учет, ее хозяин должен указать задекларированное место жительства, а также предъявить, например, вид на жительство.
А если автовладелец не зарегистрирован как житель Литвы и не включен в особый список незадекларироваших свое место жительство резидентов?
В таком случае можно зарегистрировать транспортное средство на свое имя временно, точнее — на шесть месяцев, предъявив документ, подтверждающий адрес места жительства.
Таким документом может быть документ, выданный госпредприятием «Центр реестров». Там будет указана регистрация факта владения жилым помещением или его аренды хозяином автомобиля. Необходимо также письменное согласие владельца жилья об указании транспортного средства арендатора по этому адресу.
Если автомобиль зарегистрирован в стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то в первую очередь нужно проверить:
- срок действия техосмотра. Если он был пройден в другой стране, входящей в Европейскую экономическую зону, то он может быть признан в Литве. В таком случае техосмотр проходить не нужно;
- договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной страховки, так называемой «автогражданки»).
После этого необходимо обратиться в офис Regitrа и предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий, что вы находитесь в стране на законных основаниях. Например, временный вид на жительство в Литве;
- свидетельство о регистрации автомобиля.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
В первую очередь нужно проверить:
- срок действия техосмотра;
- договор о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (обязательной страховки, так называемой «автогражданки»).
Необходимо также пройти техническую экспертизу транспортного средства для подтверждения его соответствия требованиям, действующим в Литве.
После этого надо обратиться в офис Regitrа и предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий, что вы находитесь в стране на законных основаниях. Например, вид на жительство в Литве;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- заключение компании, которая провела техническую экспертизу автомобиля;
- сам автомобиль, поскольку в Regitra будет проведена процедура его идентификации.
За транспортные средства, прибывающие из Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и всех третьих стран, необходимо до регистрации оплатить обязательные таможенные пошлины.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Отметим, что исключение сделано для граждан Украины, они могут не регистрировать машину в течение всего срока временной защиты.
- водительские удостоверения, выданные в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны*, признаются наравне с литовскими правами;
- водительские удостоверения, которые соответствуют требованиям Венской и/или Женевской конвенции. Примеры сертификатов можно найти по ссылке. Иначе к национальному водительскому удостоверению потребуется международное.
Если человек приехал в Литву временно, то менять водительское удостоверение не нужно. Однако если он проживает в стране постоянно, то необходимо заменить водительское удостоверение на литовское.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Водительские удостоверения, выданные в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны*, можно обменять без прохождения дополнительных экзаменов.
- Сначала нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.
- После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.
- Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- медсправку (информация попадает в базу автоматически);
- национальное водительское удостоверение.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Чтобы поменять водительские удостоверения, выданные в третьих странах (не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону*), нужно сдать теоретический и практический экзамен в Regitra.
Однако не нужно сдавать экзамены, если водительское удостоверение было выдано:
- в Швейцарии;
- в Южной Корее (актуально для категорий B и BE);
- в ОАЭ гражданину Литвы или гражданину ОАЭ (для категорий A1, A2, A, B и D1);
- в Молдове (для категорий AM, A1, A2, A, B1 и B);
- все категории, указанные в водительском удостоверении или в аналогичном документе, получены в стране Евросоюза или Европейской экономической зоны*.
Также национальное водительское удостоверение, выданное в третьей стране, можно поменять, если срок его действия не истек.
Если же срок действия водительского удостоверения истек, когда человек уже проживал в Литве, его можно обменять в течение одного года с даты прибытия (!) в страну.
- Для этого нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.
- После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.
- Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- медсправку (информация попадает в базу автоматически);
- сертификат о прохождении курсов по оказанию первой медицинской помощи;
- национальное водительское удостоверение с официально заверенным переводом на литовский язык;
- сдать теоретический и практический экзамены в Regitra (курс обучения в автошколе не требуется).
Важный момент! Теоретический экзамен можно сдавать на литовском, английском и русском языке. Однако практический экзамен проводится только на литовском языке. Если сдающий не понимает литовский язык и не говорит на нем, то необходима помощь переводчика. Позаботиться заранее о заказе данной услуги и уведомлении переводчика должен сам экзаменуемый.
Срок действия водительских удостоверений, выданных в Украине, продлевается на время действия военного положения в этой стране и еще на один год со дня его прекращения или отмены.
Граждане Украины, которым предоставлена временная защита в Литве, могут обращаться в Regitra за выдачей временного водительского удостоверения взамен украинских прав, которые были утеряны или украдены. Такой документ будет действителен в течение всего срока временной защиты.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Более подробную информацию о требованиях по замене водительского удостоверения можно узнать по ссылке.