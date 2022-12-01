В канун Нового года «Мрой-Холл театр» покажет кукольный интерактивный спектакль для детей «Сказочная мастерская»

Оказывается, в Вильнюсе есть очень интересный театр, в котором куклы играют наравне с актерами. Его название — Mroj-Hall teatras. В канун Нового года театр приглашает детей от 3 до 11 лет на интерактивное Новогоднее представление «Сказочная мастерская». Премьера спектакля состоится 27 декабря.

Руководитель театра Маргарита Сасим приехала в Вильнюс почти 10 лет назад из Беларуси. Белорусские корни повлияли на выбор названия, а недавно в коллективе появились и белорусские артисты.

Драматичные события в Беларуси привели к тому, что артисты разных театров, активно проявившие свою гражданскую позицию, вынуждены были покинуть Родину. Кукольный и драматический гродненские театры тоже потеряли часть труппы. Однако эти печальные события стали причиной того, что вот уже второй год подряд артисты участвуют в работе «Мрой-Холл театра», и с их участием будет проходить новогодняя постановка «Сказочная мастерская».

Об этом спектакле и о самом театре мы поговорили с его руководителем Маргаритой Сасим. Маргарита рассказала о том, как появился театр и кто в нем играет. О том, откуда берутся куклы и как малыши ведут себя на представлениях. О том, в каком возрасте дети лучше всего реагируют на театральные представления, и как артисты импровизируют прямо во время спектаклей. В интервью можно также узнать о том, какие спектакли театра лучше всего подходят для самых маленьких, и где предпочитают смотреть спектакли некоторые родители.

А Новогодний спектакль для детей «Сказочная мастерская» — это веселая интерактивная сказка, в которой есть место творчеству, играм, песням, сюрпризам и розыгрышам. Представления будут проходить 27, 28, 29 и 30 декабря, а также 8 января.

Фрагменты красочных спектаклей театра можно найти в видео