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В Литве проходят памятные мероприятия по поводу Дня памяти жертв Холокоста

Автор RADIO•R
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Литва отмечает День памяти жертв Холокоста. В Вильнюсе вспоминают 79-ю годовщину ликвидации Вильнюсского гетто традиционным маршем Памяти до мемориала в Паняряй.

В Литве проходят памятные мероприятия по поводу Дня памяти жертв Холокоста

В Литве проходят памятные мероприятия по поводу Дня памяти жертв Холокоста

Памятные мероприятия проходят также в Каунасе, Шяуляй, Паневежисе и других городах.

Почтить память жертв Холокоста может каждый в местах массового уничтожения евреев Литвы. Таких мест в стране — более 200.

Во время Второй мировой войны в Литве были уничтожены почти все жившие здесь евреи – около 200 тысяч человек.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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