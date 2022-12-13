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В Региональном парке Жагаре появилась Пряничная сказка

Автор Анжелика Орлёнок
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В центре посетителей Регионального парка Жагаре открылась удивительная выставка — Пряничная сказка. Специально для подготовки экспозиции представители местных сообществ и частные лица пекли имбирные пряники.

В Региональном парке Жагаре появилась Пряничная сказка

В Региональном парке Жагаре появилась Пряничная сказка. Фото — Žagarės Kultūros Centras

Из пряничного теста они выпекли церкви, часовни, разные организации, усадьбы, жилые дома.

Привлекают взгляд не только здания, но и целые пряничные леса или одиночные деревья, и даже болото Мушос тирялис с познавательной тропой. Для этой части экспозиции было испечено 387 деревьев, состоящих почти из 1500 частей. Среди деревьев можно увидеть не только елки, но и дубы, сосны, липы или березы.

Пряничная сказка будет открыта до 6 января 2023 г.

Посетить ее можно не только в будние дни (I — IV — 8:00-17:00, V — 8:00-15:45), но и по субботам с 12:00 до 16:00.

Стоимость билета: для взрослых — 2 евро, для школьников, студентов, пенсионеров — 1 евро. Для детей до 7 лет и людей с ограниченными возможностями вход бесплатный.

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