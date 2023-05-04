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В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести

Автор RADIO•R
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В реестре будут представлены данные о пропавших без вести: ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, а также особые приметы.

В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести

В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести

Получить выписку из реестра родные смогут через месяц после того, как информацию внесут в базу. На основании выписки люди смогут обратиться за пенсией по потере кормильца или оформить другие необходимые документы.
По данным Министерства внутренних дел Украины, в настоящее время подтверждено около 23 тысяч лиц, считающихся пропавшими без вести в результате военных действий.

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