В Вильнюсе ночью злоумышленники «разули» BMW X5 — похищены все четыре колеса

Необычное происшествие в Вильнюсе. В микрорайоне Каролинишкес у BMW X5, который был припаркован в одном из дворов, за ночь сняли все четыре колеса. Хозяин кроссовера утром обнаружил, что автомобиль стоит на деревянных колодках.

Об этом случае сообщили слушатели RADIO•R, приславшие несколько снимков. Они недоумевали: действительно ли речь идет о краже или, может быть, автовладелец решил самостоятельно произвести замену шин?

В вильнюсской полиции, куда наши корреспонденты обратились за комментарием, подтвердили, что речь идет о хищении. Звонок от потерпевшего поступил в 11:26 6 апреля.

Как дополнил автовладелец, ему требуются документы о происшествии для страховой компании: кроссовер застрахован по системе каско.

В полиции отметили, что это довольно редкий случай, чтобы с автомобиля сняли сразу четыре колеса. Обычно в городе регистрируются мелкие хищения — зеркальных элементов, решеток радиатора, колпаков колес и пр.