Вильнюсцы свободны сами – и готовы делиться свободой с другими. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Олег Ерофеев

RADIO•R продолжает серию бесед, посвященных 700-летию Вильнюса. Весной в подкасте «Вильнюсу – 700 лет» мы смотрели на город и его историю глазами гидов. В новом сезоне мы поговорим о любимом городе и с другими замечательными людьми. Гостями эфира станут вильнюсцы по рождению — и вильнюсцы по месту проживания. Политики, дипломаты, журналисты, музыканты, люди разных профессий, конфессий и национальности. Мэры и вице-мэры, бывшие и нынешние работники самоуправлений и староств, коллеги из LRT и портала DELFI, российские и белорусские журналисты, нашедшие приют в столице.

Сегодня гостем нашего подкаста стал журналист и редактор портала ru.Delfi.lt Олег Ерофеев. Он рассказал о факультете филологии и воспоминаниях детства, о том, как изменился город за последние 15 лет. А также вспомнил, какими поступками ему запомнились мэры Вильнюса. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашим гостем слушайте в подкасте RADIO•R.

Listen to «Олег Ерофеев: «Вильнюсцы — свободны сами и готовы делиться свободой с другими». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

О Вильнюсе…

— Центром притяжения, конечно, был Старый город всегда. И когда мы во дворе говорили друг с другом, что собираемся ехать куда-то погулять, мы так и говорили (так как это была окраина): поедем сейчас в Вильнюс. То есть, была некая дистанция между нами и Старым городом.

Старый город — это всегда было такое место для детей, какое-то сказочное. Все очень необычно. Там вокруг новые районы, эти серые многоэтажки, какие-то другие дома, а в Старый город приезжаешь – и там уже совсем все по-другому. И ты как будто попадаешь совсем в другое пространство.

…и о русском Вильнюсе

— Если говорить непосредственно о Заречье, — о соборе, который там, — то, конечно, он у меня ассоциируется с так называемой русскостью. И та же самая Русская улица, которая появилась относительно недавно. Хотя, наверное, то, что было Заречьем тогда, скорее больше бы соответствовало названию Русинский, по жителям. Потому что тогда еще не было такого понимания: русский по национальности, поляк или кто-то еще. Потому что мы нынешними категориями оперируем и названиями. В то время это были все-таки немножко другие, по-другому люди себя идентифицировали. Больше по религии, кстати, а не по какой-то принадлежности этнической. … Вот еще Евфросиниевское кладбище, — безусловно, то место, где можно посмотреть уже, наверное, в большей степени тот русский Вильнюс, который связан с нынешним. То есть, после третьего раздела Речи Посполитой, когда Российская империя, скажем так, начинает как бы осваивать эти земли, сюда приезжает много чиновников из разных городов — Санкт-Петербурга, других, — они здесь поселяются, начинают здесь работать… Если там по Евфросиниевскому кладбищу пройти (Павел Михайлович Лавринец, известный профессор, преподаватель Вильнюсского университета, завкафедрой — он об этом очень много знает и рассказывает), — там есть художники, поэты, писатели, чиновники. … Вот там можно увидеть историю Вильнюса во времена Российской империи, до революции. Ну а потом уже, конечно, межвоенное время и советский период, так называемый.

Кинематограф в столице

— Если отвечать на вопрос о съемках классики – нормально отношусь! Снимают – и прекрасно! Вот, кстати, Евфросиниевское кладбище, о котором рассказывал, тоже попало в свое время в один из сериалов «Война и мир», по-моему, бельгийско-итальянско-французско — не помню еще какой. Еще до того известного британского, 5-серийного, по-моему, который так нашумел, и потом экскурсии по Вильнюсу проводили: где снимали тут расстрел, тут еще что-то, и так далее. Евфросиниевское кладбище, его ландшафт, пейзаж, проходные дорожки — они тоже попали в этот сериал. Ну, наверное, сохранилось что-то такое здесь, что соответствует духу того времени, которое хотят отобразить в своих картинах режиссеры, продюсеры.

И, конечно, приятно, когда ты видишь, что здесь — твои родные места, узнаешь это все. Я думаю, что здесь только и остается, что гордиться.

Я недавно слушал интервью представителя нашей киноиндустрии. Он рассказывал о том, насколько Литва и наши местные продюсеры, те, кто устраивает эти съемки, занимается организацией съемок, обслуживает их, — профессионально работают. Наверное, это, вопрос, опять же, качества работы, цены и тех естественных декораций, которые есть в нашем городе. Которые сохранились, которые можно потом показать еще раз, чтобы воспроизвести — или, скажем так, вернуться в какое-то время на 100-200 лет назад.

О Вильнюсе и приезжих

— Мне кажется, что вот эта историческая традиция, желание и стремление испокон веков жителей Литвы и Вильнюса быть свободными самим – и предоставлять это право и возможность быть такими другим – это все работает и сейчас, и по сей день.

То, что в городе есть мэр, — это хорошо или плохо?

— Хорошо! Я бы только еще отдельного мэра сделал — для Старого города. Чтобы он по своим законам жил. Специальным. … Потому что Старый город, мне кажется, нужно охранять больше. Мне кажется, что эта часть Вильнюса должна жить — не то что по своим законам, — но по более жестким. Потому что то, что ты можешь себе позволить где-то там, в новом районе, — то здесь, соответственно, ты должен учитывать, что ты живешь в исторической части.

Символ Вильнюса — что это?

— Символ города? Наверное, черепичные крыши и кресты.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/