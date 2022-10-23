Впереди понедельник. Как научиться вставать с «правильной» ноги?

Впереди новая неделя. И утренний подъем — особенно ранний, особенно в холодное время года, особенно в понедельник — далеко не всем доставляет радость. Можно ли сделать его чуть более радостным и научиться ставать с «правильной» ноги?

1. Самый распространенный совет, который дают знающие люди, — подготовку к бодрому утру лучше начинать с вечера. Поужинать часов в семь. А потом — если перекус, то уже какими-нибудь овощами. Не увлекаться кофе и, тем более, алкоголем.

2. Знакомые всем рекомендации — отложить гаджеты в сторону за несколько часов до сна и почитать, например, книгу.

3. Отправиться спать тоже лучше пораньше — не за полночь. Тогда организм успеет восстановиться, и есть шанс почувствовать себя отдохнувшим.

4. Насчет того, как лучше вставать утром, большинство советчиков непреклонны. Уверяют, что это надо делать сразу по сигналу будильника. Говорят, если задремать после пробуждения, то есть шанс погрузиться в глубокую фазу сна. А значит, вставать будет еще сложнее. Но тут, пожалуй, у каждого — свой метод перехода от сна к активной жизни. Есть даже теории, согласно которым после пробуждения надо некоторое время побродить. И если удастся продержаться на ногах хотя бы минут десять, возвращаться обратно в постель не захочется.

5. Контрастный душ — следующий пункт по переходу сонного человека в наступивший день.

6. Стакан воды комнатной температуры. Привычка, полезная не только для пробуждения, но и для того, чтобы восстановить водный баланс после ночи и запустить все необходимые процессы в организме.

7. Небольшая разминка. Хотя бы несколько упражнений, которые помогут почувствовать себя бодрее и разогреть организм. А еще — небольшая утренняя зарядка дисциплинирует, улучшает настроение с утра и работоспособность в течение дня. В общем, гимнастика поможет и проснуться, и зарядиться энергией, и привести себя в рабочее состояние.

8. Ну и, наконец, какое же начало активного дня без завтрака? Надо подобрать какие-то продукты, которые и полезны, и могут сделать раннее утро более приятным. Главное — найти время для того, чтобы спокойно и с хорошим настроением позавтракать — и можно выбираться на работу.

9. А к вечеру важно снова не забыть о правильной подготовке ко сну — и к следующему радостному пробуждению.