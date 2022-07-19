Зеленый лук. Польза и способы заготовки на зиму

Зеленый лук – один из самых распространенных продуктов на нашем столе. Особенно летом. В чем его польза, и можно ли заготовить зеленый лук впрок, если вы этим летом собрали хороший урожай?

Теоретическая информация

Прежде всего, зеленый лук – просто кладезь микроэлементов и витаминов. Он обладает антибактериальными свойствами и способствует повышению иммунитета.

Кроме того – внимание, любители поесть! – калорийность зеленого лука – всего 20 Ккал. А это значит, что его спокойно можно добавлять в еду во время диеты, которая помогает сбросить вес.

Оказывается, зеленый лук, как и другую зелень, вполне можно заготавливать на зиму. Основные способы традиционные – заморозка, засушка и засолка.

Заморозка лука – самый простой способ, знакомый многим хозяйкам. Замороженный зеленый лук в холодное время года пригодится для приготовления супов и соусов, омлетов и запеканок. Очень вкусными получаются с добавлением лука несладкие пироги, горячие бутерброды, некоторые виды хлеба и т.д.

Белую часть замороженного лука можно будет обжаривать – и использовать при приготовлении супа или вторых блюд.

Практическая часть

1. Подготовьте лук, хорошенько промойте его и немножко подсушите (например, при помощи бумажного полотенца). Затем мелко нарежьте – и разложите по отдельным контейнерам (или мешочкам) зеленые и белые части лука.

2. Другой вариант – можно заморозить зеленый лук в фольге. Для этого надо его промыть, подсушить, выложить перья лука на фольгу, завернуть и убрать в морозильную камеру.

3. Третий вариант заморозки – сложить нарезанный лук в формочки для выпечки кексов или для замораживания льда. Залить водой, отправить в морозилку и подождать, пока они хорошенько застынут. А потом – достать формочки из морозилки, добыть из них застывший лед с луком. Сложить красивые ледяные формочки в отдельный мешочек и убрать на хранение в морозилку. Их можно будет опускать в супы в конце варки – это придаст супам аромат лета. К слову, в морозилке лук может храниться от 6 до 12 месяцев.

4. Сушить зеленый лук (именно зеленые его части) можно тоже традиционно – или в тени, или на противне в духовке.

5. А можно еще засолить лук – промыть, просушить, нарезать и уложить в банки, пересыпая слои солью и немного приминая. Сверху советуют добавить несколько ложек масла, смешанного с уксусом, или насыпать слой соли. А потом плотно закрыть крышкой, убрать на зиму в холодильник и хранить до 8 месяцев. В салаты заготовленный лук использовать не получится, а вот любым другим блюдам он придаст неповторимый аромат и вкус.