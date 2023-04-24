Помощь Украинцам

Жители Литвы собрали крупную сумму денег для украинских животных

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Жители Литвы всего за несколько дней собрали внушительную сумму денег для украинских животных и закупили 6 тонн корма.

Жители Литвы собрали крупную сумму денег для украинских животных

Жители Литвы собрали крупную сумму денег для украинских животных

Об этом рассказывает TV3. Война в Украине разрушительна как для людей, так и для животных. Тысячи собак и кошек в ужасе бежали от взрывов и выстрелов и потерялись, других в спешке бросили сами хозяева.

Украинские приюты для животных и волонтеры, которые там работают, сбиваются с ног. Животных много, а средства для их содержания – мизерные. Зачастую нет никакой возможности купить корма. Поэтому на помощь пришли энтузиасты из Литвы.

Всего за несколько дней любители животных собрали внушительную сумму денег. Десятки мешков с кормом для четвероногих животных были отправлены в Украину и частично уже достигли цели.

Источник

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Служба занятости приглашает иностранцев изучать литовский язык

Служба занятости приглашает иностранцев изучать литовский язык

Автор RADIO•R
Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Андрюс Тапинас передал в дар Национальному музею Литвы свои украинские награды

Автор RADIO•R
Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Достигнут компромисс в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по низким ценам

Автор RADIO•R
Министерство юстиции планирует разрешить украинским юристам предоставлять услуги в Литве

Министерство юстиции планирует разрешить украинским юристам предоставлять услуги в Литве

Автор RADIO•R
Учитывается ли стаж работы в Литве при переезде обратно в Украину, Беларусь, Россию? Отвечает «Содра»

Учитывается ли стаж работы в Литве при переезде обратно в Украину, Беларусь, Россию? Отвечает «Содра»

Автор RADIO•R
Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Планируется создать благоприятные условия для изучения литовского языка иностранцами

Автор RADIO•R
Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Можно ли по-прежнему перевести пенсии из Украины, Беларуси и России в Литву и наоборот? Отвечает «Содра»

Автор RADIO•R
Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Автор RADIO•R
Литва через Всемирный банк выделит 10 млн евро на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы

Литва через Всемирный банк выделит 10 млн евро на восстановление Украины и укрепление устойчивости Молдовы

Автор RADIO•R