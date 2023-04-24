Жители Литвы собрали крупную сумму денег для украинских животных

Жители Литвы всего за несколько дней собрали внушительную сумму денег для украинских животных и закупили 6 тонн корма.

Об этом рассказывает TV3. Война в Украине разрушительна как для людей, так и для животных. Тысячи собак и кошек в ужасе бежали от взрывов и выстрелов и потерялись, других в спешке бросили сами хозяева.

Украинские приюты для животных и волонтеры, которые там работают, сбиваются с ног. Животных много, а средства для их содержания – мизерные. Зачастую нет никакой возможности купить корма. Поэтому на помощь пришли энтузиасты из Литвы.

Всего за несколько дней любители животных собрали внушительную сумму денег. Десятки мешков с кормом для четвероногих животных были отправлены в Украину и частично уже достигли цели.

Источник