1 июня начинается прием в высшие учебные заведения Литвы. Что ждет абитуриентов?

1 июня начинается основной прием в высшие и профессиональные школы Литвы. На бюджетные места в университетах и коллегиях планируется принять 12,7 тыс. первокурсников, в учреждениях профессионального обучения – 20,6 тысяч. Что ждет абитуриентов в этом году?

Неограниченный прием абитуриентов на приоритетные специальности

«Для поступающих на приоритетные направления обучения в высшие учебные заведения намечено не ограничивать бюджетные места — планируется принимать всех, соответствующих требованиям и желающих учиться. В этом году приоритетные учебные специальности – педагогика, информационные технологии, математика, инженерия, уход и акушерство, а также подготовка служащих», — говорит вице-министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

В 2023 году минимальный конкурсный балл для поступления в высшие школы останется таким же, как и в прошлом году. Минимальный проходной балл составляет 5,4 для поступающих на финансируемые государством места на первый уровень обучения в университетах и 4,3 – для поступления на бюджетные места в коллегиях, а также для поступления на бюджетные места студий краткосрочного обучения.

Будущим педагогам – стипендии в размере до 500 евро

Планируется, что студенты, выбравшие наиболее дефицитные специальности в области педагогики – математика, литовский язык и литература, французский и немецкий языки, физика, химия, биология, история, география, информационные технологии, начальное образование и специальная педагогика, – смогут получать целевые стипендии.

Зачисленные на бакалавриат финансируемых государством студий в области педагогики по этим специальностям смогут получать ежемесячную приоритетную стипендию в размере 319 евро (6,5 BSI).

Студенты наиболее дефицитных специальностей педагогических профессиональных студий и студенты последнего курса бакалавриата в области педагогики и смежных с ней специальностей может назначаться целевое пособие в размере до 539 евро (11 BSI). Целевое пособие смогут получить те, кто заключит контракт с муниципалитетом, муниципальной или государственной школой и обязуется после завершения обучения проработать там не менее 3 лет в течение 5-летнего периода на ставке не менее 0,7 штата.

В профессиональных школах – больше всего бюджетных мест для инженерных специальностей

В 2023 году большая часть финансируемых государством мест в учреждениях профессионального обучения отводится на обучение по программам в области инженерии и инженерных специальностей (4,4 тыс. мест).

Профессиональные школы страны ожидают также значительное количество абитуриентов на программы обучения в сфере услуг для физических лиц (3,6 тыс. мест), архитектуры и строительства (2,2 тыс. мест), здравоохранения (2 тыс. мест), а также бизнеса и администрирования (1,5 тыс. мест).

Прием в высшие учебные заведения

Прием состоит из двух этапов – основного и дополнительного.

Подавать заявления на основной прием абитуриенты могут с 1 июня до 12 час. 28 июля.

Зачисленные студенты смогут подписать контракты на обучение до 16 час. 4 августа как в электронном виде, так и лично в высшем учебном заведении.

С 13 июня до 25 июля желающие поступить на студии в области искусств смогут принять участие во вступительных экзаменах.

Результаты вступительных экзаменов будут объявлены до 27 июля.

С 7 по 10 августа абитуриенты смогут подавать заявления на участие в первом этапе дополнительного набора, а 21-24 августа – во втором этапе.

Поступление в профессиональные школы

Подавать заявки на летний этап основного приема абитуриенты могут до 7 августа. Заявления в учреждения профессионального образования могут подавать как желающие получить квалификацию по всей программе профессионального обучения, так и учащиеся 9-10 классов и гимназисты I-IV классов, желающие обучаться по отдельным модулям профессионального обучения.

Контракты на профессиональное обучение поступающие смогут заключить 14-17 августа.

Дополнительный прием будет проходить 21-27 августа, а заключение контрактов с учреждениями профессионального образования – 30-31 августа.

Информацию о приеме на студии краткосрочного обучения, первого уровня и переходные студии (trumposios, pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas), а также о программах профессионального обучения можно найти на страницах LAMA BPO.

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