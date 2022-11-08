Афиша. Фестиваль театра, музыка, передвижная выставка, «Янтарный поход» и другие мероприятия недели

В Старом городе столицы открылась передвижная выставка «Кинотеатр – укрытие от жизни» (1939–1944). Идея проведения этой выставки возникла с целью познакомить посетителей с уникальной коллекцией фотографий, которая хранится в Литовском музее театра, музыки и кино. Выставка находится возле бывшего кинотеатра Adrija (Spalis, ул. Didžioji, 18). В столице «открытый кинотеатр» пробудет до 20 ноября, затем отправится в Алитус, а из него — в Вилкавишкис. В следующем году выставка посетит еще 7 городов и местечек Литвы.

Жители Земли во вторник, 8 ноября, увидят полное затмение Луны. Отмечается, что полная фаза продлится более часа. К сожалению, наблюдать за затмением смогут не все желающие, а лишь жители тех стран, где в это время будет ночь. В Литве, как и в других странах Европы, наблюдать полностью затмение красной Луны не удастся. Но можно будет застать вторую полутеневую фазу, которую будет видно без спецоборудования. Она начнется в 22:49, а завершится затмение в 23:56 часов.

До 13 ноября в Литве проходит «Гастрономическая неделя». Кафе и рестораны приглашают посетителей попробовать необычные, исторические и оригинальные блюда. Более подробную информацию о фестивале вы найдете в материале В путешествие по времени — с тарелкой. Начинаются мероприятия «Гастрономической недели».

В ноябре жителей крупных городов Литвы приглашают посетить солнечную инсталляцию и насладиться светом и теплом в темное время года. Солнечную установку подарил Šiaulių bankas, который отмечает свое 30-летие. Первыми солнечную инсталляцию увидели жители Шяуляй 5 ноября, на площади возле Шяуляйского самоуправления. В субботу, 12 ноября, инсталляция будет установлена ​​в Клайпеде (Театральная площадь), а 19 ноября – в Каунасе (на площади Независимости). 26 ноября инсталляция переедет в Вильнюс (у Белого моста). Все мероприятия будут проходить по субботам с 17 часов до поздней ночи.

В конце недели, 11 и 12 ноября, а также 18 и 26 ноября Шяуляйский культурный центр проводит традиционный 13-й фестиваль любительских театров Pulsas. В эти ноябрьские дни можно будет посмотреть спектакли, подготовленные как профессиональными, так и самодеятельными актерами театра. Они рассчитаны и на детей, и на подростков, и на взрослых. Организаторы надеются, что бесплатные спектакли привлекут в Дом культуры Рекива не только горожан, но и жителей близлежащих городов. Программа фестиваля

C 9 по 12 ноября пройдет международный фестиваль традиционного народного творчества «Покровские Колокола». 9 ноября на открытии фестиваля в Костеле cв. Котрины в первом отделении можно будет познакомиться с уникальными песенными полифоническими традициями Грузии и казацкими песнями Днепропетровской области Украины, которые представят ансамбли «Гурджаани» (Грузия), «Древно» и Семейный ансамбль Зачикевич (Польша-Украина). Во втором отделении слушателей ждет встреча с коллективами из Сербии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Германии, Литвы. Программа фестиваля

Неринга празднует свое 585-летие. В честь этого юбилея целый месяц будет проходить множество бесплатных мероприятий. Это походы и забеги, выставки, творческие мастерские, встречи и многое другое. А для того чтобы принять участие в некоторых из мероприятий, даже необязательно приезжать в Нерингу. Можно в рамках «Янтарного похода» пройти прямо в своем городе 5,85 км (это цифры юбилея Неринги), ввести их в специальную программку, прислать фото организаторам — и стать участником розыгрыша призов. Подробности

10-12 ноября в Каунасе пройдет международный турнир Baltic Challenge Cup. Молодежная сборная Литвы, которую тренирует Миндаугас Керас, примет участие в турнире для хоккеистов до 20 лет. В Каунасе литовцы померятся силами со своими сверстниками из Польши, Эстонии и Румынии. Турнир в Каунасе станет генеральной репетицией сборной Литвы U-20 перед чемпионатом мира, котовый пройдет все в том же в Каунасе в декабре.

В пятницу, 11 ноября, по случаю Дня восстановления независимости Польши многофункциональный культурный центр Рудамины приглашает на концерт «Путь свободы с песней». Концерт начнется в 18 часов в многофункциональном культурном центре Рудамины (ул. Vilniaus 2, Rudamina).