В путешествие по времени — с тарелкой. Начинаются мероприятия «Гастрономической недели»

В путешествие не только по сегодняшней Литве, но и по Литве прошлого, вполне можно отправиться необычным способом — с помощью тарелки. Не летающей, а самой обычной. Тех, кому нравится знакомиться с историей через кухню разных стран и эпох, ждет новое гастрономическое путешествие. В понедельник, 7 ноября, в нашей стране начинаются мероприятия «Гастрономической недели», которая продлится до 13 ноября.

Во время фестиваля можно будет услышать рассказы о пищевых пристрастиях литовской аристократии. Узнать, трудно ли было в давние времена попасть на службу на кухню правителей. А еще, конечно, можно будет побродить по кулинарным дорожкам Старого города столицы или открыть для себя «новые старые» рецепты.

«Тенденции внутреннего туризма в Литве показывают, что литовцы меньше интересуются классическими блюдами страны, чем иностранные туристы, которые с удовольствием знакомятся с холодным борщом или цеппелинами. Литовцы чаще ищут более изысканные вкусы. Отвечая на эти потребности, мы создаем тематические карты, делимся экскурсионными возможностями, тем самым помогая открыть нетрадиционные интерпретации классических блюд. Например, карта мороженого с неожиданным вкусом, холодного борща интересной формы или с добавкой необычных ингредиентов, цеппелинов или других блюд», — рассказывает представитель агентства Keliauk Lietuvoje Довиле Селюке.

Организаторы «Гастрономической недели» и агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje рассказывают, что в дни фестиваля можно будет не только посетить рестораны, которые участвуют в мероприятии, но и побывать на экскурсиях, обучениях, лекциях, рассказывающих гастрономические истории Литвы.

Кухня знати – между повседневностью и роскошью

Тем, кто хотел бы узнать об особенностях приготовления пищи в XVI и XVII веках, о кухонной утвари и правилах этикета за столом правителей, стоит побывать в дни «Гастрономической недели» на экскурсии во Дворце правителей в Вильнюсе. Здесь можно будет даже заглянуть на полку для специй дворцовой кухни и узнать, какие специи хранились в ее сокровищнице. А еще — каждый посетитель сможет узнать, мог ли бы он в давние времена служить на кухне Дворца правителей. Для этого участникам экскурсии надо будет пройти тест на обоняние.

Вкусовые пристрастия Президентского дворца

Гастрономический мир Дворца, где в 1919-1940 гг. во временной столице проживали президенты Литовской Республики, постоянно вращался между частной кухней дома и общественными приемами или даже пищевыми учреждениями. В межвоенный период президентам и членам их семей ежедневно подавались завтраки, обеды и ужины, которые в случае необходимости заменялись угощениями для приглашенных гостей. Во время экскурсии по Историческому Президентскому дворцу Литовской Республики в Каунасе посетители узнают, какими были любимые блюда президентов и членов их семей, чем угощали гостей, каковы были традиции приема представителей других государств, какая музыка играли во дворце, а также услышат другие истории и воспоминания о буднях жителей дворца того периода.

Kredens или «гнездо зла» усадьбы

Те, кому интересно познакомиться с кулинарными традициями знати, могут посетить также Замок Панемуне в Юрбаркском районе. Во время экскурсии-лекции посетители узнают, почему в XIX веке хозяйки дома часто жаловались на действия, происходящие в kredens, помещении между столовой и кухней, — и называли это помещение «гнездом зла». А еще на экскурсии можно будет узнать, что хранилось в kredens, и каким было главное предназначение этого помещения.

Кофе, кафе, сахар и десерты в Старом Вильнюсе

Те, кто ищет неожиданных открытий в вильнюсских кафе, могут посетить экскурсию, которая расскажет о самых старых и самых известных столичных кафе периода XIX – начала XX вв. Во время экскурсии ее создательница, энтузиастка гастрономии Анжелика Лаужикене, расскажет истории о появлении кофе в Литве, поделится фактами о самых необычных сортах кофе и его самых больших любителях. Участники экскурсии смогут узнать, где в прежние времена вильнюсцы могли купить кофе, где они приобретали сахар — и сколько он стоил, — а также где можно было найти самые вкусные десерты, шоколад и пряники.

Выпечка пряников по старинным рецептам

Во время путешествий дорожками кафе, Анжелика Лаужикене также пригласит сладкоежек-участников «Гастрономической недели» принять участие в обучении выпечке пряников. Во время него участники узнают истории происхождения, выпечки и распространения пряников, а также о разных их видах, способах приготовления и рецептах. Участники занятия будут готовить пряники с помощью деревянных формочек по рецепту из книги повара Радвиллов XVII в. с использованием пяти видов специй и меда. А еще можно будет узнать, почему пряники раньше называли pipirnykais и почему они считались лучшим рождественским подарком.

Полдень с яблочным ароматом в музее

У посетителей временной столицы есть также возможность посетить живописный уголок природы в Палемонасе. И побывать в расположенном неподалеку от Каунасского водохранилища Доме-музее Саломеи Нерис и Бернардаса Бучаса. Участники экскурсии услышат гастрономические истории из жизни Саломеи Нерис и ее мужа, прогуляются по их дому, а также смогут попробовать яблочный пирог, приготовленный по аутентичному рецепту Саломеи Нерис из яблок, созревших в ее саду.

Все, кто хотел бы посетить экскурсии, занятия и лекции «Гастрономической недели», могут зарегистрироваться на официальной странице фестиваля. На страницах этого же портала можно найти и полную информацию обо всех участниках недели.