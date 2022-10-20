Афиша. Лучший сеньор года, велопробег, In Latino, а также тыквенные и другие мероприятия ближайших дней

Журнал «60+» проводит конкурс Metų senjoro rinkimai 2022, «Выборы сеньора года 2022». Цель конкурса — разрушить стереотипы о пассивном образе жизни и скучных буднях пожилых людей, а также показать, что в Литве живут активные, талантливые и современные пожилые люди. Люди, желающие принять участие в конкурсе, могут до 28 октября зарегистрироваться в одной из четырех номинаций на странице 60plius.lt. Далее состоятся три этапа отбора участников и голосования за них. А церемония награждения победителей пройдет 11 ноября.

В Белом зале Министерства национальной обороны открылась выставка именного оружия. В нем экспонируется именное оружие, хранящееся в Военном музее им. Витаутаса Великого, которым были награждены лица, создавшие и укрепившие национальную оборону Литвы и развившие военное сотрудничество с зарубежными странами.

В пятницу, 21 октября, состоится церемония приведения к присяге курсантов 1-го курса Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса. Она начнется в полдень на Кафедральной площади в Вильнюсе.

В пятницу, 21 октября, Туристический центр Клайпедского района приглашает на 30-километровый велопробег. Велосипедистов просят нарядиться в хэллоуинские костюмы, а также взять с собой перекус. Велопробег начнется в 18 час. в Приморском региональном парке (Placio g. 54, Karklė). Участники проедут по прибрежным лесам, посетят достопримечательности.

В пятницу, 21 октября, в Вильнюсе стартует крупнейший в странах Балтии форум современной музыки — Международный фестиваль современной музыки Gaida 2022. Фестиваль продлится до 6 ноября. В нем примут участие звезды современной классики и электронной музыки.

В пятницу и субботу, 21-22 октября, фестиваль In Latino приглашает окунуться в культурный опыт Латинской Америки и познакомиться с самой яркой андеграундной культурой планеты. Двухдневная программа включает встречи с художниками и гостями из Лимы, выставку неонового стрит-арта, мастер-классы по каллиграфии и красочные музыкальные вечера. Подробности

Скульптура, изображающая Леонарда Коэна, исполнителя еврейского происхождения с литовскими корнями, нашла свое постоянное место прописки. Она будет перемещена с улицы Šv. Mykolo в столице, из двора ресторана Gabi, в сквер возле пересечения улиц Ligoninės и Pylimo. Открытие скульптуры состоится в пятницу, 21 октября, в 15 часов на улице Pylimo, 38.

В пятницу, 21 октября, в 18 часов состоится праздник KRUOJOS ŽIBINTAI — открытие нового творческого сезона в Пакруойском культурном центре. В программе — выступления творческих коллективов.

В субботу, 22 октября, в Висагинасе пройдет ХХVI фестиваль «Праздник белорусской песни». Вход бесплатный.

Didžioji Riešė приглашает в Тыквенный дворик. В субботу, 22 октября, с 15 до 18 часов состоится праздник по поводу его открытия. Организаторы приглашают всех желающих лакомиться тыквенным пирогом, согреваться волшебным напитком и разделывать тыквы. А после захода солнца в этих тыквах зажгутся огоньки, и Тыквенный дворик превратится в Долину фонарей, которую можно посещать до Хэллоуина (31 октября).

Самоуправление Вильнюсского района приглашает всех любителей бега принять участие в традиционных соревнованиях по кроссу Вильнюсского района, которые пройдут в воскресенье, 23 октября, в 10:30, в Неменчине. Зарегистрироваться можно по электронной почте [email protected] и по тел. (8 5) 240 9636 или +370 645 72 986 до 14 час. 21 октября, а также в день соревнований.

Культурный центр Игналинского района приглашает принять участие в мероприятии «Тыквенные фонари» и украсить Игналину резными тыквами. Приносить тыквы приглашают в одно из девяти мест города. Регистрация участников проводится с 24 до 28 октября, а полюбоваться тыквами можно будет до 1 ноября. Вся подробная информация

В понедельник, 24 октября, состоится Национальный экзамен по охране природы. Он приурочен к Международному дню борьбы с изменением климата и будет проводиться в Литве впервые. Сдать экзамен можно будет на специальной онлайн-платформе: aplinkosaugosegzaminas.lrt.lt.

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis с 24 по 31 октября приглашает всех желающих прокатиться на «Поезде-призраке», чтобы получить неизгладимые впечатления в Хеллоуинском городке. Городок расположен в железнодорожном депо. Пассажиров ждут поездка на поезде-призраке и приключения в специально созданном для этого праздника городке, а также «адская» обстановка депо, сотни резных тыкв, ярмарка и жуткие сюрпризы. После посещения городка у вас будет возможность вернуться на станцию ​​на «Поезде-призраке». Ожидается, что поездка на «Поезде-призраке» продлится 1 час 30 минут.

Служба общественных закупок Литвы впервые проводит ярмарку Žalioji mugė 2022 («Зеленая ярмарка 2022»). Ее задача — помочь поставщикам и покупателям познакомиться друг с другом, лучше понять меняющийся рынок, а также приложить усилия для достижения целей устойчивого развития. А это, прежде всего, — бережное отношение к природе и осуществление своей деятельности экологически безопасными средствами. Ярмарка будет проходить 24 октября с 10 до 15 часов в Вильнюсской Ратуше.

Во вторник, 25 октября, состоится экзамен по Конституции. Он приурочен к 100-летию Конституции Литвы и 30-летию действующей Конституции, принятой путем референдума. Экзамен будет проходить 25 октября с 8 до 15 часов онлайн, на странице konstitucijosegzaminas.lt.

Во вторник, 25 октября, в небе над Литвой можно будет наблюдать незабываемое зрелище – солнечное затмение. Ученые уже выяснили, что его можно будет увидеть на большей части территории Европы, в Западной Азии и на северо-востоке Африки. В Литве частичное солнечное затмение можно будет наблюдать чуть больше 2 часов. Максимум можно будет увидеть затемненные 59% Солнца. В Клайпеде солнечное затмение начнется в 12.11 ч., максимума оно достигнет в 13.20 ч. (56%). Завершится это зрелище в Клайпеде в 14.30 ч. В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.15 ч., максимума достигнет в 13.26 ч. (59%). Завершится зрелище в 14.37 ч., сообщает timeanddate.com. Первыми солнечное затмение увидят жители Исландии.