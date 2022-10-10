Экология

Все желающие смогут проверить свои знания на Национальном экзамене по охране природы

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В понедельник, 24 октября, в Литве будет проводиться Национальный экзамен по охране природы. Он приурочен к Международному дню борьбы с изменением климата и состоится в Литве впервые.

Все желающие смогут проверить свои знания на Национальном экзамене по охране природы

Сдать экзамен можно будет на специальной онлайн-платформе: aplinkosaugosegzaminas.lrt.lt.

В экзамене смогут принять участие как школьники, так и взрослые люди, и даже эксперты в области природоохраны. Возможность продемонстрировать свои знания в своей категории и выиграть призы будет абсолютно у всех. Во время экзамена можно будет проверить свои знания по темам изменения климата, обращения с отходами, Зеленого курса Европы, а также живой природы, энергетики, экономики замкнутого цикла и др.

Вопросы для каждой из категорий участников готовит комиссия из более чем 20 экспертов в области защиты природы. И хотя экзамен состоится 24 октября, регистрироваться на него приглашают уже сейчас. Предварительно зарегистрировавшиеся участники получат полезную информацию и советы, как лучше подготовиться к экзамену. А лучшие участники экзамена получат призы на специальной церемонии награждения лауреатов экзамена.

Дополнительную информацию о Национальном экзамене по охране природы можно найти на странице aplinkosaugosegzaminas.lrt.lt.

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