Афиша: первые впечатления о Фестивале света

Главным событием недели, конечно же, стал 700-летний юбилей столицы, который празднуется шумно, ярко, красочно и с размахом. А самым щедрым на события и впечатления стал именно День рождения города, 25 января.

Однако Вильнюсское самоуправление полагает, что юбилей Вильнюса достоин того, чтобы отметить его так, чтобы слава о городе, как в письмах Великого князя Гедиминаса, разлетелась по всему миру.

А сейчас в столице продолжается одно из самых ярких мероприятий юбилейного года столицы – Фестиваль света. Если вы оставляете для себя посещение фестиваля на последний день, обратите внимание, что в этом году это суббота, 28 января. Всю самую подробную информацию о фестивале можно найти в материале «Вильнюсский фестиваль света: инструкция по тому, как все найти, ничего не пропустить и отлично провести время».

Отзывами о фестивале уже вовсю делятся и жители и гости столицы

На нем представлено 14 основных объектов и 3 дополнительных.

Один из самых ярких объектов, судя по отзывам, расположен во дворе Вильнюсского университета. На несколько минут внимание зрителей приковывается к костелу Святых Иоаннов, на фасаде которого под музыкальное сопровождение появляются световые образы.

А вот еще несколько рекомендаций. Объекты фестиваля можно посещать, ориентируясь по маршруту, который предлагают организаторы. Брошюру с картой раздают волонтеры — их легко заметить по ярким жилеткам. Если вы бродите по световым экспозициям города с детьми, можно даже отмечать на карте уже встреченные объекты. Ну а кому-то, возможно, будет удобнее скачать специальное приложение Light Festival (Google Play, App Store).

Чтобы посетить все объекты, потребуется не менее двух-трех часов. Лучше захватить с собой теплый чай или кофе — погода стала напоминать зимнюю.

Фестиваль продлится до субботы, 28 января. Инсталляции доступны для посещения с 18 до 23 часов.

Кстати, в следующем месяце, с 23 по 25 февраля, фестиваль света будет проходить и в Клайпеде. Обещается, что большая часть проектов будет ждать посетителей днем. А вечером, с добавлением подсветки, эти проекты приобретут еще большее очарование.

А в Висагинасе открылся новый сайт туристических маршрутов atominisvisaginas.lt, посвященный Висагинасу и Игналинской АЭС.

Наконец, как и ежемесячно, в последнее воскресенье месяца, 29 января, постоянные экспозиции многих музеев можно будет посетить бесплатно. Список музеев.

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