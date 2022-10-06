Афиша. Поздравление Вильнюсу, спектакли, фестивали и многое другое. Что посетить и посмотреть в ближайший уик-энд?

Музей энергетики и техники открывает для посетителей свою террасу на крыше. Тем самым музей представляет интерактивный стенд с видом на башню Гедиминаса. Там посетители могут записать голосовое поздравление Вильнюсу по случаю 700-летия.

О юбилее Вильнюса сообщит миру юмористическая рекламная кампания в стиле 90-х годов. Вильнюсское агентство по туризму и развитию бизнеса Go Vilnius подготовило к 700-летнему дню рождения столицы рекламную кампанию для повышения узнаваемости столицы Литвы за границей. В ней авторы будут стремиться заинтересовать иностранцев с помощью юмора. Ролик можно найти на странице 700birthdaycards.lt.

Неподалеку от местечка Алкснине на Куршской косе открылась инсталляция известного клайпедского художника Родиона Петрова. Инсталляция показывает то, как взаимодействуют человек и живая природа. Композиции зашифрованы в ландшафте Куршской косы —они оставляют возможность для интерпретаций.

Район Науяместис украсили огромные произведения уличного искусства – картины известного литовского художника Альгиса Крищюнаса. Общая площадь окрашенных стен составляет 1427 кв.м. Арт-объекты являются одними из самых больших подобных рисунков в Литве.

В Висагинасе до 8 октября продлится традиционный фестиваль моноспектаклей «Отражения» (Atspindys). В этом году зрители увидят 14 спектаклей в жанре театра одного актера. Их покажут актеры из Литвы, Украины, Армении, Словакии. Директор фестиваля Мария Танана говорит, что фестиваль проводится в сложные времена.

В Вильнюсе рядом с офисом Lietuvos Geležinkeliai недалеко от вокзала под пешеходным мостом появился новый железнодорожный парк. В перечне экспонатов музея под открытым небом — локомотивы, вагоны, цистерна, паровоз и вагон-ресторан, старинное оборудование и устройства для обслуживания путей. Есть и отдельная экспозиция для малышей — старинный волшебный колокол, исполняющий желания, а также детский поезд и качели, сделанные из колес поезда.

В Новом арсенале Национального музея Литвы продолжается международная выставка «100 лет: лит, лат, крона». Выставка посвящена юбилеям национальных валют стран Балтии: в этом году лит и лат отмечают свое столетие, важный юбилей ждет и крону. Нумизматы трех стран объединили усилия, чтобы напомнить общественности о важности национальных денег, истории и ценностях стран Балтии и их жителей. Посетители выставки смогут увидеть ценности, которые до сих пор не экспонировались: изображения первых монет Литовской Республики, пробные проекты, неопубликованные эскизы денег и т.д.

По всей стране проходят мероприятия для пожилых людей. Целый цикл бесплатных мероприятий продолжается в Паневежисе. Расписания и более подробную информацию можно найти на странице Паневежского самоуправления panevezys.lt. А люди старше 65 лет, предварительно согласовав время, могут круглый год посещать занятия в зале Паневежского спортцентра: pkksc.lt/paslaugos/sporto-bazes.

В Каунасе весь октябрь назвали Месяцем сеньоров. Для пожилых людей подготовлено множество бесплатных мероприятий. Программа, в которую входят концерты, танцы, показы фильмов и многое другое — распланирована до самого ноября. Подробнее читайте на страницах RADIO R.

Морской музей Литвы также объявил октябрь месяцем пожилых людей. В течение всего октября билеты в музей-аквариум и в дельфинарий для пожилых людей будут стоить всего 2 евро. Билеты на корабль-музей Sūduvis им также обойдутся в 2 евро. Льготные билеты для пожилых людей можно приобрести только в кассах музея или корабля-музея после предъявления пенсионного удостоверения. Онлайн билеты продаваться не будут.

В пятницу и субботу, 7 и 8 октября, Вильнюсский старый театр ( Русский драматический театр Литвы) выпускает премьеру известного болгарского режиссера Дианы Добревой «Медея чужестранка». Спектакль по мотивам произведений Жана Ануя, Александра Секулова, Константиноса Кавафиса, Райнера Марии Рильке, Марины Цветаевой рассказывает историю женщины, терзаемой страстью. Он повествует о ее трагической судьбе, потере семьи, любви и родины. Спектакль «Медея чужестранка» идет на русском языке с литовскими титрами.

В субботу, 8 октября, с 10 до 18 часов в Бастионе Вильнюсской городской стены возродится Средневековье. Маленьких и взрослых ждут средневековые развлечения, конкурсы, исторические игры и лекции. Команды семей и друзей смогут стать средневековыми воинами и побороться за специальные призы. Главный из них — приглашение на настоящий средневековый пир после праздника.

В субботу, 8 октября, стартует фестиваль Nepatogus kinas. Он продлится три недели, до 30 октября. Со всей программой фестиваля можно ознакомиться на сайте nepatoguskinas.lt. А сами ленты фестиваля можно будет увидеть в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя, Алитуса, в виртуальном кинозале на домашних экранах и в 190 литовских библиотеках.

С пятницы, 7 октября, до 9 октября в Каунасской арене Žalgirio будет проходить выставка-продажа Rinkis prekę lietuvišką, «Выбери литовский продукт». Ее задача — презентация товаров и услуг, созданных в Литве, а также награждение лучших производителей продуктов питания, одежды, косметики, бытовой химии и т.д. Для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или карточкой POLA, а также детей до 10 лет вход бесплатный. Более подробная информация и билеты на мероприятие: tickets.paysera.com