Афиша. Железнодорожный парк, выставки, фильмы и другие мероприятия текущей недели

В Вильнюсе открылся для посетителей новый железнодорожный парк, расположенный рядом с офисом Lietuvos Geležinkeliai недалеко от вокзала под пешеходным мостом.

«Жителей и гостей Вильнюса приглашают посмотреть, как выглядит старинный подвижной состав, услышать романтический звук поездов и волшебный колокольчик, исполняющий мечты о путешествиях», — пишут в своем сообщении представители Lietuvos geležinkeliai.

В перечне экспонатов музея под открытым небом — локомотивы, вагоны, цистерна, паровоз и вагон-ресторан, старинное оборудование и устройства для обслуживания путей. Есть и отдельная экспозиция для малышей — старинный волшебный колокол, исполняющий желания, а также детский поезд и качели, сделанные из колес поезда.

В конце сентября исполнитель, композитор Андрюс Мамонтовас и художница Йолита Вайткуте создали в Музее энергетики и техники инсталляцию Electric Diva. Произведение посвящено родившейся в Вильнюсе звезде электронной музыки Кларе Рокмор. Это уже четвертая совместная работа Мамонтоваса и Вайткуте. Инсталляцию можно увидеть в музее со вторника по воскресенье с 10:00 по 18:30.

В Новом арсенале Национального музея Литвы открылась международная выставка «100 лет: лит, лат, крона». Выставка посвящается юбилеям национальных валют стран Балтии: в этом году лит и лат отмечают свое столетие, важный юбилей ждет и крону. Нумизматы трех стран объединили усилия, чтобы напомнить общественности о важности национальных денег, истории и ценностях стран Балтии и их жителей. Посетители выставки смогут увидеть ценности, которые до сих пор не экспонировались: изображения первых монет Литовской Республики, пробные проекты, неопубликованные эскизы денег и т.д.

В Пaневежисе проводится кинофестиваль Дни литовского кино. В киноцентре Garsas до четверга, 6 октября, демонстрируют новейшие документальные, художественные, короткометражные фильмы. Проводятся ретроспективы, посвященные юбилеям известных литовских режиссеров, актеров и исторических личностей. В рамках фестиваля проводятся также встречи с создателями картин и выставки.

По всей стране проходят мероприятия для пожилых людей. Целый цикл бесплатных мероприятий продолжается в Паневежисе. Расписания и более подробную информацию можно найти на странице Паневежского самоуправления panevezys.lt. А люди старше 65 лет, предварительно согласовав время, могут круглый год посещать занятия в зале Паневежского спортцентра: pkksc.lt/paslaugos/sporto-bazes.

В Каунасе весь октябрь назвали Месяцем сеньоров. Для пожилых людей подготовлено множество бесплатных мероприятий. Программа, в которую входят концерты, танцы, показы фильмов и многое другое — распланирована до самого ноября. Подробнее читайте на страницах RADIO R.

Морской музей Литвы также объявил октябрь месяцем пожилых людей. В течение всего октября билеты в музей-аквариум и в дельфинарий для пожилых людей будут стоить всего 2 евро. Билеты на корабль-музей Sūduvis им также обойдутся в 2 евро. Льготные билеты для пожилых людей можно приобрести только в кассах музея или корабля-музея после предъявления пенсионного удостоверения. Онлайн билеты продаваться не будут.

6 октября Литовская национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса приглашает на просмотр фильма «Вильнюсские партизаны» (реж. Джошуа Валецки, 1986, 130 мин.). Мероприятие состоится в Вильнюсской еврейской публичной библиотеке (пр. Гедимино, 24, вход со двора Вильнюсского малого театра). Начало в 17:30. Создатели фильма берут интервью у бывших партизан, выживших жителей Вильнюсского гетто, израильского поэта Аббы Ковнера. Фильм рассказывает историю еврейского сопротивления. Фильм демонстрируется на иврите с английскими субтитрами. Приглашаем зарегистрироваться на просмотр по эл. почте [email protected] или по телефону 8 604 15 765.

В конце недели, с 7 по 9 октября, в Каунасской арене Žalgirio будет проходить выставка-продажа Rinkis prekę lietuvišką, «Выбери литовский продукт». Ее задача — презентация товаров и услуг, созданных в Литве, а также награждение лучших производителей продуктов питания, одежды, косметики, бытовой химии и т.д. Для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или карточкой POLA, а также детей до 10 лет вход бесплатный. Более подробная информация и билеты на мероприятие: tickets.paysera.com