Болит горло и пропал голос. Что делать?

Летом дома бывает жарко. И тогда мы распахиваем окна и двери. И буквально живем на сквозняках. На работе и в транспорте сидим под кондиционером. Утоляем жажду ледяной газировкой. Поэтому неудивительно, когда вдруг начинает болеть горло и пропадает голос.

Что делать, если пропал голос?

Если по работе не надо много общаться с клиентами или выступать перед аудиторией, все просто. Можно не паниковать и спокойно отсидеться дома, попивая теплый чаек и периодически съедая леденцы для горла.

Но вот что делать тем, у кого голос – рабочий инструмент? Тренерам, учителям, журналистам, ведущим мероприятий, вожатым в детских лагерях, артистам…

1. Если пропал голос, первый, – и главный – совет – не форсировать его! По возможности надо на какое-то время спрятаться подальше от людей и постараться не разговаривать. Особенно – ни в коем случае не говорить шепотом, потому что от этого голосовые связки страдают еще больше.

2. Второй совет – пить как можно больше жидкости. Не горячей и не холодной, а комфортно-теплой. Говорят, что отлично помогает, например, боржоми без газа. Настоями из ромашки полезно будет и горло прополоскать, и жажду утолить.

3. Еда должна быть нейтральной. Не горячей и не острой, без специй. Отлично подойдут бульоны, разваристые каши, картофельное пюре.

4. Очень полезно делать ингаляции с эфирными маслами – например, с маслом эвкалипта. А еще хорошо восстанавливают горло такие коктейли: теплое молоко + мед + сливочное масло, или теплое молоко + мед + масло какао.

5. К слову, сухой воздух тоже плохо сказывается на нашем голосе, поэтому полезно воздух увлажнять. Неплохо было бы постоять под душем или полежать в ванне.

6. Фармацевты смогут порекомендовать подходящие леденцы или спреи для лечения горла.

Такие несложные процедуры должны помочь восстановить голос в несложных ситуациях. Но важно помнить, что если боль в горле связана с вирусной инфекцией или заболеваниями желудка, а также если повышается температура, то самолечением заниматься не стоит. Лучше обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.