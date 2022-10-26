Чек-лист от специалистов: семь шагов по подготовке автомобиля к зиме

С наступлением зимы гололед, минусовые температуры и метели могут стать настоящим испытанием для водителей и их автомобилей. Поэтому к холодному времени года лучше начать готовиться заранее. Эксперты carVertical дают семь полезных советов, которые помогут подготовить машину к зиме.

1. Смените покрышки

Зимой придется изменить свой стиль вождения. Снег и лед — серьезный вызов при езде на автомобиле с шинами, у которых плохое сцепление с дорогой.

«Шины — это единственное, что связывает ваш автомобиль с землей. Плохое сцепление на обледенелой дороге может привести к потере контроля над автомобилем», — говорит Матас Бузялис, сотрудник компании carVertical, которая занимается отчетами по истории автомобилей.

Аккуратное вождение и правильный выбор зимних шин помогут вам снизить риск заноса. Правда, не все зимние шины обладают одинаковыми характеристиками.

При выборе комплекта зимних шин обращайте внимание на маркировку сцепления шины с мокрой дорогой (обозначается буквами от A до E). Символ снежинки означает, что шина прошла испытание на торможение на снегу. Если вы хотите приобрести еще более надежные шины для экстремально холодной погоды, ищите символ горы со снежинкой внутри.

2. Защитите кузов от коррозии

Производители автомобилей постоянно совершенствуют эффективность двигателя, комфорт езды и безопасность пассажиров. К сожалению, не все из них вкладывают средства в достаточную защиту от коррозии, которая может стать серьезной проблемой уже через несколько зимних сезонов.

Для защиты кузова автомобиля следует мыть машину не реже 1-2 раз в месяц, чтобы удалить соль. Правда, и это не дает гарантии, что через год или несколько лет кузов вашего автомобиля не начнет ржаветь.

Самым эффективным способом защиты автомобиля является покрытие его ходовой части антикоррозийными средствами. Достаточно будет всего одного слоя, чтобы значительно продлить срок службы кузова вашего автомобиля.

3. Осмотрите стеклоочистители

Сильная метель может сильно ухудшить видимость и создать серьезную опасность, поэтому важно проверить, хорошо ли работают стеклоочистители вашего автомобиля.

В зависимости от производителя при умеренном использовании стеклоочистители изнашиваются в течение года. После этого они уже не могут эффективно удалять грязь и воду. Стоит помнить, что изношенные стеклоочистители могут поцарапать стекло вашего автомобиля.

4. Проверьте форсунки омывателя лобового стекла и замените стеклоомывающую жидкость

Стеклоомывающие жидкости бывает двух типов: летние и зимние. Несмотря на то, что они выглядят одинаково, летние и зимние жидкости имеют разные составы и предназначены для работы в разных условиях. Летние помогают удалить со стекла насекомых, а зимние предназначены для удаления соли и грязи.

С наступлением холодов летняя жидкость для мытья стекол замерзает и засоряет всю систему стеклоомывателя, включая форсунки. Чтобы избежать этого, слейте летний очиститель до наступления зимы и замените его зимним, содержащим такие активные ингредиенты, как глицерин.

5. Оцените состояние аккумулятора

Автомобильный аккумулятор служит в среднем около 3-4 лет. Хотя срок службы аккумулятора зависит от множества факторов, большинство водителей меняют его только тогда, когда что-то случается.

Чтобы аккумулятор не разрядился в самый неподходящий момент, обязательно с приближением зимы оцените его состояние. У большинства автомобилей есть специальный индикатор, который помогает это сделать. Поверните ключ зажигания и взгляните на приборную панель. Когда напряжение аккумулятора низкое, его символ будет красным. Если аккумулятор в хорошем состоянии, — зеленым. Таким образом вы сможете следить за напряжением аккумулятора и вовремя его заменить.

6. Используйте резиновые или пластиковые напольные коврики

Хотя тканевые коврики придают салону автомобиля уютный вид, у них много недостатков. Зимой такие коврики превращаются во влагопоглощающие тряпки, которые затем испаряют влагу на окна, и они замерзают изнутри.

Всего этого можно избежать, заменив тканевые коврики на резиновые или пластиковые. Такие коврики более долговечны, не пачкаются и помогают бороться со ржавчиной, защищая пол автомобиля.

7. Забудьте о скребке для льда

Ранним зимним утром многие водители спешат за руль, не очистив как следует лед и снег со стекол. Такое безответственное поведение подвергает риску не только их самих, но и других водителей.

Если вы держите свой автомобиль на улице, то, скорее всего, вы используете скребок для удаления снега и льда. К сожалению, это не самый эффективный способ очистки стекол. На рынке представлены различные виды растворителей льда и специальных жидкостей, которые мгновенно справляются со своей задачей.

Подготовка автомобиля к зиме должна стать естественной рутиной для каждого водителя, которая поможет снизить риск ДТП и избежать непредвиденных проблем на дороге. Автомобили в хорошем состоянии имеют более высокую остаточную стоимость. А это может пригодиться, если однажды вы решите продать свою машину, говорят специалисты.