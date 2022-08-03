День арбуза. Как выбрать сахарный арбуз, и что делать, если он окажется несладким?

Сегодня, 3 августа, во многих странах отмечается День арбуза. Этот день зародился в США, где он торжественно отмечается как Национальный День арбуза (National Watermelon Day). Говорят, там арбуз – такой же обязательный атрибут летних пикников, как и хот-дог.

Но учитывая, что теплое отношение к арбузу испытывают не только американцы, этот праздник вполне можно считать международным.

Каким должен быть «правильный» арбуз?

Обычно специалисты рекомендуют не покупать арбуз раньше августа, поскольку сроки созревания бахчевых – последний месяц лета. Так что сейчас – самое время. Отличный вариант – купить арбуз, который созрел в положенное ему время в теплой стране. Скорее всего, при этом никакими нитратами его не сдабривали.

К слову, можно провести самостоятельное расследование и узнать, содержит ли арбуз нитраты. Опустите кусочек арбузной мякоти в стакан с водой. Если вода просто помутнеет – значит ваш арбуз «чист», а вот если изменит цвет – это нехороший знак. Можно еще обратить внимание на прожилки: если они плотные, толстые, желтоватые, — значит, арбуз подкармливали нитратами.

Как выбрать самый сочный и сладкий плод?

1. Полосы спелого арбуза должны быть максимально контрастными и яркими, а корка — твердой и блестящей.

2. Если корка арбуза мягкая, значит он недозрелый.

3. При покупке выбирайте арбуз с небольшим желтым (а не белым!) пятном на боку.

4. Арбуз должен быть с желтым (а не зеленым) хвостиком – это означает, что плод снят с бахчи уже зрелым.

5. Идеальный вариант – арбуз среднего размера. Маленький арбуз может быть недозревшим. А если он огромный – вполне возможно, что переел удобрений.

6. Ну и, конечно же, главный признак – арбуз должен быть «звонким» и резонировать даже от легкого щелчка.

К слову, в последнее время стали появляться арбузы без косточек. Специалисты рассказывают, что покупать их совершенно безопасно. Дело в том, что такие арбузы получаются путем скрещивания, а не являются продуктом генетической модификации.

И не забудьте, что разрезанный арбуз – приманка не только для наших органов чувств, но и для бесчисленных микробов. А значит, лучше все-таки покупать его целым. Тем более, что даже если арбуз окажется не очень сладким, все равно есть способы насладиться его полезной мякотью.

Что делать, если арбуз попался несладкий?

Конечно, когда покупаешь несладкий арбуз, первое желание – выбросить его. Но лучше этого не делать, ведь есть и множество других вариантов. От женского – нарезать арбуз на кубики, заморозить и протирать лицо – до творческого: попробовать вырезать из него скульптуру.

Ну а в интервале – более житейские советы.

Арбуз можно засолить. Самым обычным способом – таким же, каким солят огурцы. Нарезать на дольки, сложить слоями, перекладывая зеленью и чесноком, залить рассолом и сверху положить гнет.

Еще можно сделать арбузное желе или сварить варенье.

Говорят, из арбузной корки делают даже цукаты, но не факт, что стоит это делать, потому что в корке могут быть нитраты.

А можно набраться терпения, выбрать из арбуза косточки и взбить его мякоть в блендере. Затем добавить немного лимонного сока и сахара или меда. Разлить в бокалы, положить пару кубиков льда, украсить веточкой мяты – и наслаждаться полезным освежающим напитком. Это вкусно. Проверено.