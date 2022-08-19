Департамент миграции: паспорта снова можно заказывать в порядке живой очереди

С понедельника, 22 августа, Департамент миграции во всех своих подразделениях возобновляет прием граждан в порядке живой очереди. При этом клиентов просят по возможности резервировать место и время визита заранее.

С учетом того, что больше всего клиентов обслуживают в крупных городах — Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе — в августе в этих городах увеличится время работы отделений Департамента миграции. Клиентов будут принимать и в выходные дни.

Часы работы

понедельник — четверг: с 7.30 до 18.30 час,

пятница: с 7:30 до 17:15 час.,

суббота и воскресенье: с 7:30 до 16:30 час.

Заявки на срочное получение документов пока не принимаются. Паспорта в августе будут изготавливать только в течение месяца. Стоимость услуги составляет 43 евро.

Исключение составляет Вильнюсский отдел (ул. Витяне, 18). Здесь заказать и получить паспорт можно в срочном проядке, т.е. в тот же день. Стоимость услуги – 190 евро, обращаться можно только по рабочим дням.

Идентификационные карты будут выдаваться в обычном порядке (в течение 1 месяца, 5 рабочих дней или 1 дня). Подать заявку на изготовление ID-карточки можно в порядке живой очереди в любом отделении или по предварительной регистрации.

Поменять документы можно в любом отделении Департамента миграции, независимо от места прописки.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.