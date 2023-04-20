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Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Человек-муравей и Оса: Квантомания (фильм)

(фантастика, боевик, приключения) на Disney+ c 18 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

 

После событий фильма “Мстители. Финал” Скотт Лэнг пишет книгу и проводит время со своей дочерью Кейси, пытаясь наверстать упущенное время с семьей. Но когда девочка, идущая по стопам своих родителей, разрабатывает новое устройство, способное посылать сильные квантовые сигналы, ситуация принимает неожиданный оборот, и вся семья внезапно оказывается в Квантовом мире.

Могучие рейнджеры: Раз и навсегда (фильм)

(фантастика, боевик, семейный, приключения) на Netflix c 19 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Рейнджеры сталкиваются лицом к лицу со знакомой угрозой из прошлого. В разгар глобального кризиса их снова призывают стать героями, в которых нуждается мир.

Империя шимпанзе (сериал)

(документальный) на Netflix c 19 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Огромное сообщество шимпанзе процветает в лесу в Уганде, преодолевая сложности социальной политики, семейной жизни и опасных территориальных споров.

Украденное сердце (сериал, 2 сезон)

(драма) на Netflix c 19 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Мужчина, одержимый желанием отомстить организации по торговле органами за смерть жены, неожиданно знакомится с женщиной, которой пересадили ее сердце.

Дипломатка (сериал)

(драма, триллер) на Netflix c 20 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Кадровая дипломатка, жена известного политика, вступает в должность посла в Великобритании. В разгар международного кризиса она совмещает работу с бурной семейной жизнью.

Алмазы (сериал)

(криминал, драма, триллер) на Netflix c 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Когда блудный сын ввергает империю своей семьи в сокрушительные долги, его отчужденный брат возвращается в алмазный район Антверпена, чтобы собрать осколки.

Туристический путеводитель по любви (фильм)

(приключения, комедия, мелодрама) на Netflix c 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Американка, работающая в турбизнесе на ответственной должности, отправляется во Вьетнам. Там раскованный гид показывает ей другой стиль жизни с красивыми приключениями.

Добро пожаловать в Эдем (сериал, 2 сезон)

(фантастика, боевик, драма, триллер) на Netflix c 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Группа молодых людей отправляется на вечеринку на отдаленный остров, не подозревая, что этот манящий райский уголок полон опасных тайн и ловушек.

Связанные насмерть (сериал)

(приключения, семейный) на Amazon Prime Video с 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

 

В центре сюжета — сестры-близнецы Мэнтл, которые вместе работают гинекологами в манхэттенской больнице. Они намерены изменить мир женской медицины, даже если для этого придется переступить через границы профессиональной этики.

Капли Бога (сериал)

(драма) на Apple TV+ с 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

 

Пока мир вина оплакивает смерть Александра Леже, его дочь Камилла, которую он не видел много лет, узнает, что стала владелицей его уникальной коллекции. Но чтобы заявить о своем праве на наследство, Камилла должна помериться силами с протеже Александра, Иссэем, и проверить свои способности.

Без ответа (фильм)

(боевик, приключения, комедия) на Apple TV+ с 21 апреля

Фильм про человека-муравья, Рэйчел Вайс в шестисерийном сериале «Связанные насмерть» и другие главные премьеры недели

Коул, честный, хороший парень, влюбляется в загадочную Сэди, но делает шокирующее открытие: она – секретный агент. Прежде чем они успевают пойти на второе свидание, Коул и Сэди отправляются в приключение, чтобы спасти мир. В главных ролях Крис Эванс, Эдриан Броуди и Ана Де Армас.

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