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Гамора возвращается в трейлере третьих «Стражей Галактики»

Автор Эвелина Никанорова
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Новый трейлер фильма «Стражи Галактики. Часть 3» представила компания Marvel.

В нем вновь появляется Гамора (Зои Салдана), смерть которой оплакивал Питер Квилл, он же Звёздный Лорд (Крис Прэтт). Правда, это несколько смещенная во времени версия героини, так что она не помнит, что была возлюбленной Питера и не питает к нему таких тёплых чувств, и, вероятно, ему придётся ее снова завоевывать. Хотя ролик намекает и на некий флирт между Квиллом и Небулов (Карен Гилан), сестрой Гаморы.

Важная часть сюжета третьего фильма связана с енотом Ракетой (Брэдли Купер) и его прошлым, так что Стражи Галактики отправятся в экспериментальный мир Конт-Земля, откуда он родом и где его ждет встреча со старой любовью, а также местным злым правителем Высоким Эволюционером (Чуквуди Ивуджи), одержимым генетическими манипуляциями,

Также в новом фильме сценариста и режиссера Джеймса Ганна возвращаются Дэйв Батиста в роли Дракса, Пом Клементьефф в роли Богомола, Вин Дизель в роли Грута, Элизабет Дебики в роли Аиши и Шон Ганн в роли Краглина. В числе новых актеров — Мария Бакалова в роли пса Космо и Уилл Поултер в роли Адама Уорлока.

Сценарист и режиссер Джеймс Ганн ранее заявлял, что третий фильм станет завершением франшизы.

— Это конец этой истории. Мне жаль. У некоторых историй есть конец. Это не значит, что все умрут, — сказал режиссер, но трейлер намекает на то, что некоторых жертв всё-таки избежать не удастся.

В мировой прокат «Стражи Галактики. Часть 3» выйдет 5 мая.

Источник: InterMedia

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