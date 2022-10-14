Дороги Полезное радио

Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе!

Автор Анжелика Орлёнок
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

В Вильнюсе появились зарядные станции для электромобилей, установленные  прямо на фонарных столбах. Пока в столице 9 таких станций, а ближайшее время появится еще 100.

Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе!

Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе! Nuotr. A. Kačerausko

Пока на фонарных столбах устанавливают станции медленной зарядки, однако в будущем появятся и станции средней и быстрой зарядки. Власти города планируют, что если на услугу будут выделены евросоюзные средства, зарядных станций скоро будет около 4 тысяч. Если же нет – наполовину меньше.

Однако услуга эта платная. Пока ночная зарядка автомобиля стоит 35 центов за кв/ч. Это означает, что за зарядку автомобиля, которому необходимо 20 кВт/ч на 100 км, придется заплатить 7 евро. Стоимость услуги в дневное время будет выше, но она еще обсуждается.

Где находятся зарядные станции?

Зарядные станции для автомобилей установлены в разных районах города. В настоящее время они находятся на улицах:

  • Architektų, 60A;
  • Rugių, 37;
  • Girulių, 5;
  • K. Ulvydo, 7;
  • S. Žukausko, 41;
  • Santariškių, 31;
  • Smolensko, 39;
  • S. Konarskio, 20;
  • Rinktinės, 9.

Места выбираются с учетом пожеланий жителей города, массового спроса и технических возможностей.

Для установки зарядных станций выбираются такие места, где можно легко припарковать электромобиль. Большинство зарядных станций будет в многоквартирных кварталах и других общественных местах. Чтобы их легко узнавали и не блокировали неэлектрические автомобили, зарядные станции отмечаются соответствующими дорожными знаками.

Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе!

Nuotraukos A. Kačerausko

Согласно плану развития зарядных станций Вильнюсского самоуправления, до 2030 г. наибольшее внимание будет уделяться самым густонаселенным районам города. На первом этапе планируется достичь, чтобы зарядная станция для жителей находилась не дальше, чем за 500 метров. На втором этапе это расстояние планируется сократить до 300 метров.

Станции компании Vilniaus apšvietimas есть трех типов: быстрой, средней и медленной зарядки. На фонарных столбах пока устанавливаются станции медленной зарядки. На станциях быстрой зарядки можно будет подзарядить авто бесплатно, а на других — по дневным и ночным тарифам на электроэнергию.

Как зарядить автомобиль?

Интерактивную карту с зарядными станциями можно найти на странице компании Vilniaus apšvietimas. На карте указываются список станций, цена услуги, а также какое мобильное приложение использовать и др.

Отсканировав QR-код на зарядной станции и загрузив мобильное приложение, можно будет начать сеанс зарядки и управлять процессом. Начать и закончить зарядку, оплатить услугу.

Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе!

Nuotraukos A. Kačerausko

Станции, установленные на столбах освещения, будут работать только в темное время суток, когда столбы находятся под напряжением. Соответственно, время зарядки зимой будет дольше, летом — короче. Остановки будут отмечаться специальными дорожными знаками, указывающими и место для парковки, и дополнительную резервацию для зарядки электромобилей с 23:00 до 7:00.

Неэлектрические автомобили, а также автомобили, которым в данный момент не нужна подзарядка, не смогут стоять или парковаться в этих местах во время, предназначенное для зарядки. В остальное время суток места будут использоваться для обычной (общей) парковки.

Источник

Tags:

Похожее

Афиша. Vilnius Jazz, открытие стадиона в Каунасе и другие события, которые пройдут в выходные

Афиша. Vilnius Jazz, открытие стадиона в Каунасе и другие события, которые пройдут в выходные

Автор Анжелика Орлёнок
Посол Казахстана в Литве: «Казахстан – это страна встреч»

Посол Казахстана в Литве: «Казахстан – это страна встреч»

Автор RADIO•R
Почему надо регистрировать договор аренды жилья, и как это сделать?

Почему надо регистрировать договор аренды жилья, и как это сделать?

Автор Анжелика Орлёнок
Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

Непройденный медосмотр = недействительные права. Приняты поправки к Закону о дорожном движении

Автор Анжелика Орлёнок
Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Как правильно утилизировать зеленые отходы осенью?

Автор Анжелика Орлёнок
Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Карта рекордов Литвы — от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Автор Анжелика Орлёнок
Памятка самозанятому. Чем отличаются PSD и VSD, и в каких случаях Sodra не оплачивает больничный?

Памятка самозанятому. Чем отличаются PSD и VSD, и в каких случаях Sodra не оплачивает больничный?

Автор Анжелика Орлёнок
Октябрь. Какие рейды полиция проводит в этом месяце?

Октябрь. Какие рейды полиция проводит в этом месяце?

Автор Анжелика Орлёнок
Как не быть «незаметным» пешеходом? Не забываем прикрепить к одежде светоотражатель

Как не быть «незаметным» пешеходом? Не забываем прикрепить к одежде светоотражатель

Автор Анжелика Орлёнок