Где зарядить электромобиль? На станции, установленной прямо на фонарном столбе!

В Вильнюсе появились зарядные станции для электромобилей, установленные прямо на фонарных столбах. Пока в столице 9 таких станций, а ближайшее время появится еще 100.

Пока на фонарных столбах устанавливают станции медленной зарядки, однако в будущем появятся и станции средней и быстрой зарядки. Власти города планируют, что если на услугу будут выделены евросоюзные средства, зарядных станций скоро будет около 4 тысяч. Если же нет – наполовину меньше.

Однако услуга эта платная. Пока ночная зарядка автомобиля стоит 35 центов за кв/ч. Это означает, что за зарядку автомобиля, которому необходимо 20 кВт/ч на 100 км, придется заплатить 7 евро. Стоимость услуги в дневное время будет выше, но она еще обсуждается.

Где находятся зарядные станции? Зарядные станции для автомобилей установлены в разных районах города. В настоящее время они находятся на улицах: Architektų, 60A;

Rugių, 37;

Girulių, 5;

K. Ulvydo, 7;

S. Žukausko, 41;

Santariškių, 31;

Smolensko, 39;

S. Konarskio, 20;

Rinktinės, 9. Места выбираются с учетом пожеланий жителей города, массового спроса и технических возможностей. Для установки зарядных станций выбираются такие места, где можно легко припарковать электромобиль. Большинство зарядных станций будет в многоквартирных кварталах и других общественных местах. Чтобы их легко узнавали и не блокировали неэлектрические автомобили, зарядные станции отмечаются соответствующими дорожными знаками. Согласно плану развития зарядных станций Вильнюсского самоуправления, до 2030 г. наибольшее внимание будет уделяться самым густонаселенным районам города. На первом этапе планируется достичь, чтобы зарядная станция для жителей находилась не дальше, чем за 500 метров. На втором этапе это расстояние планируется сократить до 300 метров. Станции компании Vilniaus apšvietimas есть трех типов: быстрой, средней и медленной зарядки. На фонарных столбах пока устанавливаются станции медленной зарядки. На станциях быстрой зарядки можно будет подзарядить авто бесплатно, а на других — по дневным и ночным тарифам на электроэнергию. Как зарядить автомобиль?

Интерактивную карту с зарядными станциями можно найти на странице компании Vilniaus apšvietimas . На карте указываются список станций, цена услуги, а также какое мобильное приложение использовать и др.