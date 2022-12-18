Ханука. У иудеев всего мира начинается один из самых красивых праздников года

Сегодня, 18 декабря, с заходом солнца и появлением первой звезды начинается Ханука — один из самых красивых иудейских праздников. В честь этого светлого праздника сегодня в домах зажигаются первые ханукальные свечи. А в понедельник, 19 декабря, в 19 часов в Хоральной синагоге Вильнюса (ул. Pylimo, 39 ) состоится праздничный Ханукальный вечер Еврейской общины Литвы.

Этот день называют еще Праздником свечей или Праздником огней. Первая свеча сегодня зажглась в специальном светильнике, ханукии. Во многих семьях встречается девятирожковая ханукия. В ней — подсвечники для девяти свечек: восемь — в честь Чуда Хануки, а девятая — она находится посередине — для того, чтобы от нее и зажигать эти свечки.

Ханукийской традиции уже более двух тысяч лет. Во II веке до н.э. после трехлетней войны евреи освободили Иерусалимский храм, который язычники прекратили в святилище Зевса. А когда победители захотели зажечь менору и освятить Храм, оказалось, что есть только один небольшой кувшин с чистым маслом. Но этого масла оставалось лишь на один день горения светильников. Воины решили все же зажечь менору, а на следующий день увидели, что светильники все еще горят. И — чудо! — масла хватило ровно на восемь дней. Этого времени оказалось достаточно, чтобы приготовить новое масло и заполнить им все светильники меноры.

В память об этом историческом событии праздник Хануки отмечается восемь дней. Каждый день зажигается по одной свече меноры — и к восьмому дню горят уже все свечки. А весь период Хануки — это дни прославления и благодарения. Принято радоваться и дарить детям подарки. В этом году Ханука продлится до 26 декабря.

Веселой Хануки! Хаг Ханука самеах!