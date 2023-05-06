И никаких провалов! Почему нужно проверять тормозную жидкость

Из технических жидкостей автомобилисты обычно проверяют моторное масло и «омывайку», реже — антифриз, а вот где находится бачок с «тормозухой» многие даже не подозревают. Хотя именно эта жидкость выполняет важную функцию. Менять ее рекомендуют не реже чем раз в два года.
Зачем тормозной системе жидкость
Если говорить по-простому, то она позволяет передавать усилие от педали к тормозной системе, задействуя в конечном счете тормозную пару (диски и колодки).
От этого также зависит работа некоторых электронных систем, связанных с торможением, — антипробуксовочной системе (ABC) и системе стабилизации движения (ESP).
При чем тут вода?
Автомобиль представляет из себя очень энергичный объект, температуру в отдельных частях которого балансируют разным способом, в том числе с помощью техжидкостей.
«Тормозуха» — не исключение. Из-за специфики применения она тоже постоянно нагревается и должна выдерживать большие перепады температуры.
Важнейший ее параметр — температура кипения. Она должна составлять 250—260 градусов. То есть даже если жидкость нагрелась до +100-150, она не закипает, что позволяет выполнять возложенные на нее функции.
Однако в процессе эксплуатации проявляется ее недостаток — свойство впитывать влагу из окружающей среды. По-научному это называется гигроскопичностью.
Вода попадает в тормозную жидкость различными способами, но итог закономерный — температура кипения снижается.
3% — это критично
Когда содержание воды в тормозной жидкости достигает 3% и более, температура кипения снижается, образуются пузырьки, лишний объем вытесняется в специально предназначенный для этого бачок.
Однако после остывания объема жидкости может не хватить в основном бачке. В результате образовавшегося дефицита может не быть достаточного усилия для создания необходимого давления в тормозной системе.
Другими словами, может случиться пресловутый провал педали тормоза, чего опасается любой водитель.
Разумеется, это не означает стопроцентнтное попадание в ДТП. В спокойной обстановке это может не привести к аварийной обстановке. Но вот когда потребуется резко остановить автомобиль, то это станет решающим фактором.
Широко циркулируют такие данные, на которые ссылаются специалисты: если в тормозной жидкости скопилось 3% воды, то эффект от торможения снижается наполовину.
Замена — после 40-60 тысяч километров пробега
Как узнать, что тормозная жидкость не утратила первичные свойства? Измерить температуру ее кипения. Сделать это можно с помощью небольшого и недорогого приборчика. Однако он не входит в стандартный набор автомобилиста, и проще сделать это на СТО.
Конечно, никто специально ради этого в автосервис не едет. А там мастера при рядовом обслуживании не всегда выясняют важный параметр тормозной жидкости. Разве что при замене тормозной пары.
Поэтому автовладельцам дают стандартные рекомендации: менять «тормозуху» после 40-60 тысяч километров пробега, но не реже раза в два-три года.
Этот регламент может более жестким, если речь идет о спортивных и премиум-автомобилях.
На что еще обратить внимание?
Самостоятельный контроль тормозной жидкости, впрочем, тоже нужен.
Кроме периодического контроля уровня специалисты советуют обращать внимание на цвет жидкости (в норме — прозрачная, без примесей, светло-желтая) и наличие осадка (его быть не должно).
Если «тормозухи» в бачке меньше положенного, то это может свидетельствовать об износе тормозных колодок или тормозных шлангов.
Также техжидкость рекомендуется заменить после приобретения подержанного автомобиля и хотя бы проверить после длительного простоя машины.