И никаких провалов! Почему нужно проверять тормозную жидкость

Из технических жидкостей автомобилисты обычно проверяют моторное масло и «омывайку», реже — антифриз, а вот где находится бачок с «тормозухой» многие даже не подозревают. Хотя именно эта жидкость выполняет важную функцию. Менять ее рекомендуют не реже чем раз в два года.

Зачем тормозной системе жидкость

Если говорить по-простому, то она позволяет передавать усилие от педали к тормозной системе, задействуя в конечном счете тормозную пару (диски и колодки).

От этого также зависит работа некоторых электронных систем, связанных с торможением, — антипробуксовочной системе (ABC) и системе стабилизации движения (ESP).

При чем тут вода?

Автомобиль представляет из себя очень энергичный объект, температуру в отдельных частях которого балансируют разным способом, в том числе с помощью техжидкостей.

«Тормозуха» — не исключение. Из-за специфики применения она тоже постоянно нагревается и должна выдерживать большие перепады температуры.

Важнейший ее параметр — температура кипения. Она должна составлять 250—260 градусов. То есть даже если жидкость нагрелась до +100-150, она не закипает, что позволяет выполнять возложенные на нее функции.

Однако в процессе эксплуатации проявляется ее недостаток — свойство впитывать влагу из окружающей среды. По-научному это называется гигроскопичностью.

Вода попадает в тормозную жидкость различными способами, но итог закономерный — температура кипения снижается.

3% — это критично

Когда содержание воды в тормозной жидкости достигает 3% и более, температура кипения снижается, образуются пузырьки, лишний объем вытесняется в специально предназначенный для этого бачок.

Однако после остывания объема жидкости может не хватить в основном бачке. В результате образовавшегося дефицита может не быть достаточного усилия для создания необходимого давления в тормозной системе.

Другими словами, может случиться пресловутый провал педали тормоза, чего опасается любой водитель.

Разумеется, это не означает стопроцентнтное попадание в ДТП. В спокойной обстановке это может не привести к аварийной обстановке. Но вот когда потребуется резко остановить автомобиль, то это станет решающим фактором.

Широко циркулируют такие данные, на которые ссылаются специалисты: если в тормозной жидкости скопилось 3% воды, то эффект от торможения снижается наполовину.

Замена — после 40-60 тысяч километров пробега

Как узнать, что тормозная жидкость не утратила первичные свойства? Измерить температуру ее кипения. Сделать это можно с помощью небольшого и недорогого приборчика. Однако он не входит в стандартный набор автомобилиста, и проще сделать это на СТО.

Конечно, никто специально ради этого в автосервис не едет. А там мастера при рядовом обслуживании не всегда выясняют важный параметр тормозной жидкости. Разве что при замене тормозной пары.

Поэтому автовладельцам дают стандартные рекомендации: менять «тормозуху» после 40-60 тысяч километров пробега, но не реже раза в два-три года.

Этот регламент может более жестким, если речь идет о спортивных и премиум-автомобилях.

На что еще обратить внимание?

Самостоятельный контроль тормозной жидкости, впрочем, тоже нужен.

Кроме периодического контроля уровня специалисты советуют обращать внимание на цвет жидкости (в норме — прозрачная, без примесей, светло-желтая) и наличие осадка (его быть не должно).

Если «тормозухи» в бачке меньше положенного, то это может свидетельствовать об износе тормозных колодок или тормозных шлангов.

Также техжидкость рекомендуется заменить после приобретения подержанного автомобиля и хотя бы проверить после длительного простоя машины.