Ярмарка «Казюкас»: причины, по которым стоит посетить ярмарку, блюда, которые надо попробовать, сувениры, которые можно приобрести

В столице началась ярмарка Казюкаса. Уже несколько сотен лет каждый год она проводится в выходные, которые выпадают ближе всего к 4 марта, Дню Св. Казимира. В этом году даты ярмарки — с 3 по 5 марта. «Казюкас», как обычно, проходит в Старом городе, самом сердце столицы.
Сотни ремесленных лавок выстроились вдоль всего проспекта Gedimino, а также на улицах Šventaragio, T. Vrublevskio, B. Radvilaitės, Maironio, Vokiečių и Pilies. Этот праздник всегда привлекает тысячи посетителей, ведь Казюкас — это и начало весны, и возможность купить изделия ручной работы из разных уголков Литвы. Это еще и возможность познакомиться с традициями страны, ведь у этой ярмарки — особый дух и аутентичность, поскольку ярмарка Казюкаса — не только крупнейшее, но и старейшее мероприятие столицы. На странице Вильнюсского самоуправления vilnius-events.lt рассказывается об особенностях самой известной в стране ярмарки.
Для тех гостей города, которые побывают на ярмарке впервые, будет интересно узнать, что ее просто невозможно представить без:
- традиционных верб — самого популярного сувенира ярмарки
- съедобных ярмарочных сувениров
- изделий ручной работы и творческих работ самых разных жанров
- театрализованных шествий
- музыки
История ярмарки Казюкаса
В первой половине XVII века, после причисления королевича Казимира к лику Святых, в Вильнюсе началось строительство иезуитского костела Св. Казимира. Он стал первым в городе храмом в стиле барокко. А со дня кончины святого, 4 марта стали отмечать День Св. Казимира. Ежегодно в честь святого после мессы стали проводить огромную ярмарку ремесленников и земледельцев. В разные времена эта ярмарка путешествовала по городу. Ее проводили на Кафедральной и на Лукишкской площадях, и даже на Калварийском рынке. А во времена Независимости ярмарка вернулась в центр Вильнюса. Сегодняшний Казюкас простирается на многие километры по улицам, площадям и дворам Старого города.
3 причины, по которым стоит посетить ярмарку Казюкаса
- Здесь можно найти все, в прямом смысле этого слова. На ярмарке Казюкаса так много самых разных продавцов, что у них можно найти изделия на любой вкус: от милых сердцу мелочей до настоящих произведений искусства, от традиционных изделий ремесленников из всех регионов Литвы до образцов современного дизайна.
- Здесь можно познакомиться с традициями Вильнюсского края и всей Литвы. Наверное, сложно было бы найти другое мероприятие, которое, как «Казюкас», сохраняло бы традиции уже более 400 лет.
- Здесь можно попробовать самые разнообразные традиционные литовские блюда. Сюда приезжают хозяева, которые пекут литовский хлеб, а также привозят домашнее мясо, молочные продукты, мед, травы, сладости и многое-многое другое.
3 блюда, которые надо попробовать на ярмарке Казюкаса
- Бублики, баранки и крендели. Ярмарку трудно себе представить еще и без множества заварных бубликов и крендельков. Целыми гирляндами дети и даже взрослые носят их на шее, чтобы в любой момент можно было перекусить. А кто-то привозит хотя бы упаковочку таких гостинцев тем родственникам, которые не смогли посетить ярмарку.
- Ярмарочные пряники. С давних пор это одно из самых популярных лакомств «Казюкаса». Пряники могут быть самых разных размеров и цветов. А самые популярные из них — сердечки, украшенные цветной сахарной глазурью, или даже угощения в форме башни Гедиминаса. Кстати, пряники могут стать отличным сувениром в подарок близким.
- Татарский šimtalapis (столистник). Татарская община, живущая в Литве сотни лет, сохранила ряд кулинарных традиций. Среди них — приготовление одного из самых популярных в Литве сладких блюд — выпечки «Шимталапис», требующей невероятного мастерства. Это рулет с маком, приготовленный из тончайшего слоеного теста.
ТОП-5 сувениров, которые можно приобрести на «Казюкасе»
- Верба Вильнюсского края. Конечно же, это — сувенир номер один. Этот неотъемлемый атрибут ярмарки Казюкаса отлично дополняет своим настроением начало весны. Кроме того, как и бублики, красочная верба самых разных размеров и цветов — один из самых популярных предметов, покупаемых на ярмарке.
- Сувениры из дерева. Классика ярмарки Казюкаса — деревянные ложки, лопаточки и другие изделия из дерева. Их всегда можно найти на «Казюкасе», поэтому домашний «парк» деревянной посуды можно обновлять хоть каждый год.
- Керамические изделия. Это могут быть авторская уникальная керамическая чаша или кувшин, серьги или даже свистулька, призывающая весну.
- Плетеные изделия. Ярмарка Казюкаса славится корзинами и другими изделиями из лозы. Здесь можно найти корзины всех размеров, форм и стилей. Кстати, в них можно складывать другие покупки, сделанные на «Казюкасе».
- Помощь другим. Когда хорошо и весело — это отличный повод вспомнить о тех, кому сейчас плохо и тяжело. На ярмарке всегда можно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Например, в этом году в дни ярмарки (в воскресенье, в 11 час.) на Кафедральной площади состоится мероприятие «700 верб: аукцион в поддержку Украины». Все собранные на нем средства будут направлены в фонд Mūsų širdys ir rankos Ukrainai, объединяющий Литовский Красный Крест, Caritas, Мальтийский орден, Maisto bankas и Gelbėkit vaikus. Пожертвованные средства пойдут на гуманитарную помощь, психосоциальную помощь и на предоставление первой помощи.
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