Ярмарка «Казюкас»: причины, по которым стоит посетить ярмарку, блюда, которые надо попробовать, сувениры, которые можно приобрести

В столице началась ярмарка Казюкаса. Уже несколько сотен лет каждый год она проводится в выходные, которые выпадают ближе всего к 4 марта, Дню Св. Казимира. В этом году даты ярмарки — с 3 по 5 марта. «Казюкас», как обычно, проходит в Старом городе, самом сердце столицы.

Сотни ремесленных лавок выстроились вдоль всего проспекта Gedimino, а также на улицах Šventaragio, T. Vrublevskio, B. Radvilaitės, Maironio, Vokiečių и Pilies. Этот праздник всегда привлекает тысячи посетителей, ведь Казюкас — это и начало весны, и возможность купить изделия ручной работы из разных уголков Литвы. Это еще и возможность познакомиться с традициями страны, ведь у этой ярмарки — особый дух и аутентичность, поскольку ярмарка Казюкаса — не только крупнейшее, но и старейшее мероприятие столицы. На странице Вильнюсского самоуправления vilnius-events.lt рассказывается об особенностях самой известной в стране ярмарки.

Для тех гостей города, которые побывают на ярмарке впервые, будет интересно узнать, что ее просто невозможно представить без:

традиционных верб — самого популярного сувенира ярмарки

съедобных ярмарочных сувениров

изделий ручной работы и творческих работ самых разных жанров

театрализованных шествий

музыки

История ярмарки Казюкаса

В первой половине XVII века, после причисления королевича Казимира к лику Святых, в Вильнюсе началось строительство иезуитского костела Св. Казимира. Он стал первым в городе храмом в стиле барокко. А со дня кончины святого, 4 марта стали отмечать День Св. Казимира. Ежегодно в честь святого после мессы стали проводить огромную ярмарку ремесленников и земледельцев. В разные времена эта ярмарка путешествовала по городу. Ее проводили на Кафедральной и на Лукишкской площадях, и даже на Калварийском рынке. А во времена Независимости ярмарка вернулась в центр Вильнюса. Сегодняшний Казюкас простирается на многие километры по улицам, площадям и дворам Старого города.

3 причины, по которым стоит посетить ярмарку Казюкаса

Здесь можно найти все, в прямом смысле этого слова. На ярмарке Казюкаса так много самых разных продавцов, что у них можно найти изделия на любой вкус: от милых сердцу мелочей до настоящих произведений искусства, от традиционных изделий ремесленников из всех регионов Литвы до образцов современного дизайна.

Здесь можно познакомиться с традициями Вильнюсского края и всей Литвы. Наверное, сложно было бы найти другое мероприятие, которое, как «Казюкас», сохраняло бы традиции уже более 400 лет.

Здесь можно попробовать самые разнообразные традиционные литовские блюда. Сюда приезжают хозяева, которые пекут литовский хлеб, а также привозят домашнее мясо, молочные продукты, мед, травы, сладости и многое-многое другое.

3 блюда, которые надо попробовать на ярмарке Казюкаса

Бублики, баранки и крендели. Ярмарку трудно себе представить еще и без множества заварных бубликов и крендельков. Целыми гирляндами дети и даже взрослые носят их на шее, чтобы в любой момент можно было перекусить. А кто-то привозит хотя бы упаковочку таких гостинцев тем родственникам, которые не смогли посетить ярмарку.

Ярмарку трудно себе представить еще и без множества заварных бубликов и крендельков. Целыми гирляндами дети и даже взрослые носят их на шее, чтобы в любой момент можно было перекусить. А кто-то привозит хотя бы упаковочку таких гостинцев тем родственникам, которые не смогли посетить ярмарку. Ярмарочные пряники. С давних пор это одно из самых популярных лакомств «Казюкаса». Пряники могут быть самых разных размеров и цветов. А самые популярные из них — сердечки, украшенные цветной сахарной глазурью, или даже угощения в форме башни Гедиминаса. Кстати, пряники могут стать отличным сувениром в подарок близким.

С давних пор это одно из самых популярных лакомств «Казюкаса». Пряники могут быть самых разных размеров и цветов. А самые популярные из них — сердечки, украшенные цветной сахарной глазурью, или даже угощения в форме башни Гедиминаса. Кстати, пряники могут стать отличным сувениром в подарок близким. Татарский šimtalapis (столистник). Татарская община, живущая в Литве сотни лет, сохранила ряд кулинарных традиций. Среди них — приготовление одного из самых популярных в Литве сладких блюд — выпечки «Шимталапис», требующей невероятного мастерства. Это рулет с маком, приготовленный из тончайшего слоеного теста.

ТОП-5 сувениров, которые можно приобрести на «Казюкасе»

Верба Вильнюсского края. Конечно же, это — сувенир номер один. Этот неотъемлемый атрибут ярмарки Казюкаса отлично дополняет своим настроением начало весны. Кроме того, как и бублики, красочная верба самых разных размеров и цветов — один из самых популярных предметов, покупаемых на ярмарке.

Конечно же, это — сувенир номер один. Этот неотъемлемый атрибут ярмарки Казюкаса отлично дополняет своим настроением начало весны. Кроме того, как и бублики, красочная верба самых разных размеров и цветов — один из самых популярных предметов, покупаемых на ярмарке. Сувениры из дерева. Классика ярмарки Казюкаса — деревянные ложки, лопаточки и другие изделия из дерева. Их всегда можно найти на «Казюкасе», поэтому домашний «парк» деревянной посуды можно обновлять хоть каждый год.

Классика ярмарки Казюкаса — деревянные ложки, лопаточки и другие изделия из дерева. Их всегда можно найти на «Казюкасе», поэтому домашний «парк» деревянной посуды можно обновлять хоть каждый год. Керамические изделия. Это могут быть авторская уникальная керамическая чаша или кувшин, серьги или даже свистулька, призывающая весну.

Это могут быть авторская уникальная керамическая чаша или кувшин, серьги или даже свистулька, призывающая весну. Плетеные изделия. Ярмарка Казюкаса славится корзинами и другими изделиями из лозы. Здесь можно найти корзины всех размеров, форм и стилей. Кстати, в них можно складывать другие покупки, сделанные на «Казюкасе».

Ярмарка Казюкаса славится корзинами и другими изделиями из лозы. Здесь можно найти корзины всех размеров, форм и стилей. Кстати, в них можно складывать другие покупки, сделанные на «Казюкасе». Помощь другим. Когда хорошо и весело — это отличный повод вспомнить о тех, кому сейчас плохо и тяжело. На ярмарке всегда можно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Например, в этом году в дни ярмарки (в воскресенье, в 11 час.) на Кафедральной площади состоится мероприятие «700 верб: аукцион в поддержку Украины». Все собранные на нем средства будут направлены в фонд Mūsų širdys ir rankos Ukrainai, объединяющий Литовский Красный Крест, Caritas, Мальтийский орден, Maisto bankas и Gelbėkit vaikus. Пожертвованные средства пойдут на гуманитарную помощь, психосоциальную помощь и на предоставление первой помощи.

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