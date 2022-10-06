Как не быть «незаметным» пешеходом? Не забываем прикрепить к одежде светоотражатель

Осенние дни потихоньку становятся более серыми и короткими. А значит сейчас каждый должен позаботиться о том, чтобы не оказаться для водителей «незаметным» пешеходом на дороге. Важно помнить о том, что светоотражатель должен стать обязательным атрибутом осенне-зимнего гардероба.

Большинство пешеходов уверены, что водители автомобилей видят их на дороге. Но, на самом деле, если на одежде нет отражателей, водители замечают пешеходов только тогда, когда они освещаются светом фонарей или автомобильных фар.

Видимо — невидимо

Если на человеке есть отражатель, то водитель замечает его в 150 м от машины, а если нет — то всего в 45 — 50 м. Если добавить сюда длинный тормозной путь при дождливой погоде, становится понятно, что это очень маленькое расстояние. К слову, водитель, который едет с дальним светом, замечает пешехода с отражателем аж за 300 — 400 метров.

Важно помнить еще и то, что одежда темных цветов — черного, темно-синего — сливается с окружающей средой и становится менее заметной для водителей. Пешехода в черной одежде водитель замечает лишь на расстоянии 17 м от машины, в красной — за 24 м, в желтой — за 37 м, а в белой — за 55 метров.

Поэтому светоотражатель — это не украшение (хотя — почему бы и нет?), а обязательный атрибут одежды при прогулках в темное время суток. Если вдруг отражателя с собой не оказалось, можно включить фонарик мобильного телефона. Но только таким образом, чтобы он не мешал другим участникам движения.

Как правильно носить отражатель?

1. Главная задача — позаботиться о том, чтобы отражатель был виден на вас со всех сторон. Это может быть светоотражающая полоса на куртке или рюкзаке. Специальная полоска, которая крепится на руке или на ручке рюкзака. Забавная игрушка из светоотражающего материала и т. д. Отражатель обязательно надо закрепить с правой стороны.

2. Высота, на которой крепится отражатель у взрослого человека, — на уровне колена или выше кисти руки. Отражатели на детской одежде закрепляются на уровне не ниже колена взрослого человека. Такое положение светоотражателя вызвано положением фар машины, которые должны «увидеть» лучик от светоотражателя в темное время суток.

3. Ну а поскольку, как мы уже говорили, светоотражатель должен быть виден со всех сторон, совершенно не лишним будет подумать и о дополнительном отражателе. В конце концов, наша безопасность на дороге — прежде всего в наших руках.