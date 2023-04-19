Дороги

Какие изменения в ПДД предлагают в Литве? Комментарии

Автор Илья Стрижевич
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Сегодня, 19 апреля, в правительстве обсудят изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Если их одобрят, то они поступят для обсуждения в парламент. RADIO•R проанализировало предлагаемые коррективы, которые в целом можно назвать косметическими. Что изменится?

Какие изменения в ПДД предлагают в Литве? Комментарии

Какие изменения в ПДД предлагают в Литве? Комментарии

Телефон за рулем? Можно, но без рук

Одно из наиболее важных изменений касается использования гаджетов за рулем. Сейчас норма сформулирована категорично: запрещено пользоваться мобильными средствами связи за рулем, если их нужно держать в руке.

Но напрямую не было указано, что говорить по телефону за рулем все-таки можно, если подключить громкую связь, hands-free или любое другое оборудование, которое позволяет не пользоваться руками.

Теперь это предлагают оговорить отдельно, чтобы водители могли избежать недоразумений при общении с полицией.

Пешеходам запретят пользоваться велопереездом и наоборот

Планируется запретить пешеходам пользоваться переездом для велосипедистов и наоборот.

Однако это изменение кажется довольно спорным. Ведь в случае его одобрения велосипедисты окажутся в дискриминационном положении. Фактически им будет запрещено пользоваться пешеходным переходом, даже если велопереезд отсутствует.

После поворота или разворота можно будет попадать в любую полосу

После поворота или разворота на участках дороги, где предусмотрена только одна полоса в данном направлении, водителям хотят разрешить после маневра попадать в любой ряд дороги, на которую они поворачивают (разворачиваются).

В жилых зонах обгону — нет

В изменениях предлагают четко обозначить места, где обгон запрещен. В частности, в жилых зонах, во дворах, на стоянках и так далее.

Вероятно, это неоднократно приводило к созданию аварийной обстановки и дорожным происшествиям в таких пространствах, где, вроде бы, всем должно быть очевидно, что подобные маневры неуместны.

В жилых зонах обучение вождению — да

В проекте хотят отменить запрет на обучение вождению в жилых зонах.

Несмотря на кажущуюся безопасность дворов, именно там часто регистрируются ДТП. Обучение специфике передвижения в стесненных условиях, где подстерегает много опасностей, крайне важно для курсантов автошкол. Недоразумение состоит в том, что это сейчас запрещено.

Также предлагают сделать исключение для велосипедистов, которым по-прежнему в жилой зоне запрещено ездить далее чем на один метр от правого края дороги. Это можно назвать устранением неоднозначной нормы.

Спецтранспорту разрешат езду по тротуарам и велодорожкам

Ранее неоднократно возникали конфликты из-за того, что обслуживающий транспорт выезжал на пешеходные дорожки. По ПДД жалобщики были правы. Как поступать полиции? Неужели привлекать к ответственности людей, которые приехали выполнять ремонт?

В новом проекте правил предлагают зафиксировать, что при ремонте инфраструктуры и дорог спецтранспорту с оранжевыми проблесковыми маячками позволят передвижение и стоянку на тротуарах, велодорожках, газонах.

Два знака уберут, один добавят

Если знак «Телефон» устарел морально и перестал быть актуальным, то в случае со знаком «Достопримечательность» ситуация другая. Его заменят с помощью табличек «Стрелка с указанием на достопримечательности» и «Название достопримечательности».

Кроме того, в ПДД появится знак «Всадники», который предупреждает об участке дороги, где часто можно встретить, соответственно, всадников.

Изменят принцип размещения знаков о запрете стоянки

Предлагается комплексно использовать знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Они будут располагаться по разным сторонам проезжей части улиц и дорог. Автомобили позволят переставлять с 19 до 24 часов, а не в 21 час, как теперь.

Вероятно, с помощью данной меры хотят облегчить уборку улиц, в особенности в холодное время года, когда это становится большой проблемой. Городские власти вынуждены обращаться со специальным призывом к автовладельцам. При принятии нового правила процесс удастся систематизировать и не прибегать к экстренным мерам.

Также предусмотрены изменения в размещении дорожных знаков «Движение мотоциклов запрещено». Это может быть связано с запретом движения данных транспортных средств на отдельных улицах или, например, в темное время суток, чтобы снизить уровень шума ночью.

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