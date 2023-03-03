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Какие водительские удостоверения признают в Литве?

Автор RADIO•R
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За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать машины, менять водительские удостоверения, снова учиться в автошколе. На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.

Какие водительские удостоверения признают в Литве?

Какие водительские удостоверения признают в Литве?

— водительские удостоверения, выданные в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны*, признаются наравне с литовскими правами;

— водительские удостоверения, которые соответствуют требованиям Венской и/или Женевской конвенции. Примеры сертификатов можно найти по ссылке. Иначе к национальному водительскому удостоверению потребуется международное.

Если человек приехал в Литву временно, то менять водительское удостоверение не нужно. Однако если он проживает постоянно, то необходимо заменить водительское удостоверение на литовское.

* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

Какие водительские удостоверения признают в Литве?

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