Каждый житель Вильнюса — по-своему супергерой. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Гинтарас Зукас

Гостем нашего подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал радиоведущий Гинтарас Зукас. Речь зашла о микрорайоне Новая Вильня, а также о культурной жизни Вильнюса и социальных проблемах города. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью вы можете послушать в подкасте RADIO•R.

Listen to «Гинтарас Зукас: «Каждый житель Вильнюса — по-своему супергерой». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Чем особенна Вилейка?

— Вилейка особенна, наверное, тем, что она находится в стороне от остального города. Благодаря Павильнисскому региональному парку — безумно большому, безумно красивому. Микрорайон находится вдалеке от других микрорайонов. Добраться до него — ты едешь по дороге. В любом случае, как бы ты ни ехал туда, ты едешь по парку. И поэтому выглядит это, особенно в зимние вечера (а сейчас зимние вечера начинаются в четыре часа дня), то выглядит так, как будто ты едешь по темноте все время — и благодать.

Старая и Новая Вилейка

— Надо разделить Новую Вильню на две части. Это вот как правый и левый берег Вильнюса — вот есть правый и левый берег Новой Вильни. Где один построен просто в советское время, советские многоэтажные дома, а другая часть — старая. Там от царских времен до частного сектора, деревянных много домов и пр. Так вот там, где Старая Вилейка, где деревянные дома, царских времен дома, — там много объектов. От главного градообразующего (раньше Новая Вильня была городом) костела — и вокруг него там много бывших заводов. От постройки, например, для кос, для сенокоса. Вот, например, в царское время единственный был завод по производству кос — и поэтому по всей стране, царских времен, эти косы называли «литовками». Потому что они производились в Новой Вильне. И вот там очень много таких достопримечательностей. И потом, в советское время, там было построено очень много заводов. И, в принципе, микрорайон — там жило очень много заводских людей, которые приезжали со всего Советского Союза.

— Это люди разных национальностей?

— Абсолютно. Белорусы, поляки, литовцы, русские. Очень много, очень много. То есть, невероятное количество национальностей. […] У нас во дворе вообще — мультиязычная среда. Потому что дети, которые говорят на русском языке, выхватывают литовские, польские, и всевозможные — а сейчас еще и украинские семьи у нас селятся, — то есть, ребенок попадает, действительно, в multi-language среду. И меня, например, это очень радует.

Потому что чем больше ты узнаешь культур, тем легче ты воспринимаешь — и принимаешь — самого себя.

Изменилась ли Новая Вильня за последние годы?

— Да, изменилась. Основная улица Парко — это в Новой Вильне, где ходят автобусы, — до кольца она была незаасфальтированной. За последние пять лет она приведена в порядок. Приведено в порядок озеленение, светофоры, переходы, все дороги заасфальтированы. Внутри самой Новой Вильни, во дворах приводят в порядок. То есть, в культурной программе города — а город позволяет, теперешнее самоуправление пришло в интернет, — и благодаря интернету позволяет тебе участвовать в этом процессе. Я, наверное, пользователь всех мобильных приложений, которые связаны с городом Вильнюсом — от Tvarkau Vilnių до…

— То есть, ты жалуешься, если асфальт плохо уложен?

— Понимаешь, это не жалоба. Это ты просто ставишь в известность город. А уже город решает — это жалоба или нет. Потому что я, например, не фотографирую людей, которые плохо припарковались. Но если у меня, например, сломалась скамейка — по какой-то причине непонятной, это же не могут быть хулиганы — надо просто сообщить. Ты сообщаешь, и буквально через два дня это приводится в порядок. Это надо взять на вооружение тем, кто слушает подкаст.

В Вилейке не хватает только стадиона?

— Вот стадиона не хватает, действительно. И территория, мне кажется, гораздо лучше подходящая.

Я считаю, что Национальный стадион, который до сих пор не построен, но вот уже сдвинулся, должен был быть в Новой Вильне. На мой взгляд, это самое идеальное место.

Учитывая, что и железнодорожный подъезд есть, что позволяет людям из других городов, например, приезжать туда. Потому что вряд ли кто-то из Каунаса с очень большим удобством доберется, например, до Национального стадиона в Вильнюсе, который будет стоять около Шешкинских холмов. А в Новую Вильню ты мог бы на поезде подъехать.

Железнодорожное сообщение — насколько это удобно?

— Это очень удобно. И это — прекрасная возможность добираться быстренько. Было когда-то единственное неудобство, когда ты, например, хотел поехать в Тракай, а поезд ехал из Новой Вильни. Но ты не мог в Новой Вильне в него сесть, — ты должен был поехать в Вильнюс и сесть там на поезд, и тогда поехать в Тракай. Потому что из Новой Вильни ты не мог этого сделать. Потому что поезд закрытый просто приезжал в Новую Вильню, стоял — и уезжал дальше в центр города. Теперь это исправили, и ты теперь можешь поехать в Тракай прямо из Новой Вильни. Что, конечно, гораздо удобнее.

Как проводить время в парках в пригороде Новой Вильни?

— Там от простых ознакомительных познавательных троп, например, — до мобильных приложений, опять же. Похвастаюсь немножко и порекламирую — хотя это вряд ли будет реклама — Neakivaizdinis Vilnius замечательное сделал аудиоприложение с гидами. Ты можешь взять аудиогид — и пойти по Новой Вильне, и посмотреть эти 35 мест, которые есть на специальной карте. Ты можешь почитать, послушать и походить. Что может быть лучше? То же самое — и с этими парками.

В Новой Вильне есть, например, самая маленькая пешеходная тропа. Она создана буквально года три назад, и по ней ты можешь пройти. Она буквально в двух километрах от моего дома. Ты можешь пешком до туда дойти, и сама тропа — километр. То есть, она не очень большая, но она познавательная, и там много достопримечательностей.

Язык не имеет значения. Главное — чтобы юмор остался?

— Совершенно верно. Пример Олега Шураева, Геннадия Бабинцева, который Henry Match, известный литовский стендап-комик, который тоже играл в русскоязычный КВН, а потом стал звездой именно альтернативной сцены стендапа. Все это говорит о том, что язык — не такое значение имеет, как, банально говоря, мозги.

Если ты человек открытый и готов слушать, то акцент, который иногда бывает, — совершенно не имеет значения. И даже может стать изюминкой, если у тебя варит голова, и ты можешь это превратить в изюминку своего выступления.

Comic Con Baltics и кино

— Я покупаю билеты сразу же — перед Рождеством они начинают продажи на следующий год, на середину года. И я вот на Рождественские праздники всегда себе делаю подарок. Это очень важная точка притяжения, которая притягивает поляков, латышей — потому что огромное количество вот в этом году на Comic Con приехало людей из Латвии. Мероприятие это — ни в коем случае не подумайте, я не рекламирую, — я не организатор, я большой фанат просто — и потребитель этой культуры очень большой. Каждый год, вот с первого Comic Con, я хожу, и вожу туда своих детей. Это большой престиж, потому что это — мировой бренд, который позволяет позвать сюда звезд. Которые узнают о Литве, о Вильнюсе, не понаслышке.

Я люблю кино. И я очень люблю знать, что, например, в Young Wallander, сериал детективный, который выходит на Netflix, что он снимался в Вильнюсе. И я специально смотрю этот сериал, потому что мне интересно, как и что они показали.

Каким мог бы быть комикс о Вильнюсе?

— Давай пофантазируем. Должен быть, например, литовский супергерой. Никакой политической ангажированности не должно быть. Звать его дожны, например, Ажуолас. Потому что это должно быть и языческое имя, и народное. Но он католик должен быть, в любом случае, потому что католические традиции. Может женат быть на еврейке. Или на польке. И он просто очищает город от грязи.

В принципе, супергерой литовец, если мы описываем, — это человек, который, во-первых, — житель столицы. Хотя у него огромная родня по всей Литве, и за рубежом — точно так же. Но он открыт для любой культуры, говорит как минимум на трех языках.

Потому что каждый житель Вильнюса — он по-своему супергерой. Потому что чаще всего — так или иначе — мы заботимся о своих родителях. Ну, то есть, мы уже супергерои, потому что нигде за границей так не принято.

Место из детства, которого больше нет?

— Меня мама каждые субботу-воскресенье водила на детские спектакли Русского драматического театра, но того, старого. Который был на ул. Йогайлос, возле Детского мира. Вот там, еще четыре маски висели, которые на Русском драматическом театре теперь, на Басанавичюса, висят. Они там висели. И я просто помню, как мы с мамой ходили после этого, кушали желе со взбитыми сливками.

И для меня не хватает в центре города не какого-нибудь кафе нового, или кофейни, а вот культурного пространства. Чтобы по выходным там были дети, чтобы они вспоминали об этом.

Вильнюс через 700 лет — что должно остаться?

— Все должно. Просто город, видимо, приумножится. Я бы очень хотел, чтобы осталась вся зеленая территория. Несмотря ни на что. Понятно, что город будет перестраиваться так или иначе, что он по-другому будет выглядеть, потому что дома через 700 лет будут выглядеть совершенно иначе. Но суть останется. Да, не будет машин на таком топливе. Будут у нас какие-то воздушно-подушечные машины.

У нас в Литве один из символов — цепелины. Почему бы нам не летать, чтобы они летали? Я бы очень хотел, чтобы осталась зелень. Ну и понятно, Старый город, как символ уюта.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/