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Команда «Ричмонда» верит в себя в тизере третьего сезона «Теда Лассо»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Тед Лассо» обнародовал видеосервис Apple TV+.

В ролике можно увидеть, как главные персонажи сочиняют лозунг для мотивирующих плакатов (главным в них оказывается слово «Верить», тем более что за кадром звучит песня «I Still Believe» Фрэнка Тёрнера), которые размещают над шкафчиками в раздевалке футбольного клуба «Ричмонд». В финале ролика в помещение заходит Тед Лассо (Джейсон Судейкис) и читает написанное.

Премьера первого из 12-ти эпизодов третьего сезона (который вполне может стать финальным) состоится 15 марта.

Источник: InterMedia

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