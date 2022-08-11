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Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Автор Анжелика Орлёнок
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Цены в магазинах растут, а в таких условиях очень важно знать, что мы покупаем. Какие яйца выбрать в магазине, на что обратить внимание при покупке?

Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Стоимость яиц различается не только в разных торговых сетях, но и в рамках одной сети. Чем же отличаются яйца в одной упаковке от своих «сородичей» в другой? Оказывается, цены не  в последнюю очередь зависят от того, как содержатся куры.

Что воля, что неволя — все равно…

На некоторых птицекомбинатах куры-несушки содержатся в крошечных клетках, где их кормят комбинированным кормом и не выпускают на улицу. Из-за постоянного нахождения в клетке они практически не видят солнечного света, поэтому в их яйцах содержится мало витамина D. Дефицит этого вещества в нашем организме приводит к мышечной слабости, хрупкости костей, трудностям с концентрацией внимания и т.д.

Ученые говорят, что в яичном желтке домашних кур, свободно бегающих по двору, витамина D на 30% больше, чем в яйцах кур, запертых в клетках. А кроме витамина D в яйцах «свободных» кур, по сравнению с яйцами от «промышленных» птиц, содержится:

  • почти в два раза больше полезных жирных кислот омега-3,
  • в три раза больше витамина E,
  • в семь раз больше бета-каротина,
  • в три раза меньше холестерина
  • и в четыре раза меньше насыщенных жиров.
Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Фото — zum.lrv.lt

Как классифицируются куриные яйца?

По качеству они бывают «А» класса, или «свежие», и «Б» класса. Яйца класса «А» сортируются также по весу – XL, L, M, S.

  • XL – очень большие (73 г и больше),
  • L – большие (63-73 г),
  • M – средние (53-63 г),
  • S – маленькие (до 53 г).

А для того чтобы легче было найти в магазине упаковку «правильных» яиц, важно знать значение цифр на маркировке. Первая цифра содержит самую интересную для нас информацию.

  • 0 – Экологический продукт
  • 1 – Яйца кур, содержащихся на свободе. Созданы условия для содержания кур в открытых оградах, где есть растительность, на курицу приходится не менее 4 кв. м, а количество кур не превышает 2500.
  • 2 – Яйца кур, содержащихся на подстилке. Курицам созданы условия свободно гулять внутри здания/сарая.
  • 3 – Яйца кур, которые содержатся в клетке.

Остальные обозначения на штампике — это страна происхождения продукта и номер птицефермы.

Куриные яйца. На что обратить внимание при покупке

Обозначения яиц. Источник — zum.lrv.lt

Кстати

Куриные яйца – полезный продукт. Пищевая ценность одного яйца приравнивается к 40 граммам мяса или стакану молока.

И еще. После варки легче чистятся яйца, которые уже немножко полежали. Дело в том, что у свежих яиц меньше воздушная камера под скорлупой. А когда они полежат одну-две недели, жидкая часть яйца немножко сжимается, а воздушная часть — увеличивается. Благодаря этому яйцо и становится легче чистить после варки и охлаждения.

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