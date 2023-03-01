Квест по Каунасу. 10 заданий для любителей разгадывать загадки

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» Анна из проекта Vilnius4you предлагает отправиться в Каунас. И не просто погулять по городу, а пройти настоящий квест! А для того чтобы было интереснее выполнять задание, попробуйте не сразу заглядывать в ответы, а искать разгадки самостоятельно.
Планируя поездку в Каунас, мы обычно «гуглим» основные достопримечательности. Но сегодня я приглашаю вас прогуляться по исторической части города и поискать нестандартные объекты. А чтобы было немного интерактивней, давайте сделаем это в форме квеста!
1. Начнем наш квест с самого старейшего места, где можно загадать желание. В самом старейшем историческом месте Каунаса ищите скульптуру, установленную в 2018 году.
Подсказка 1: это место, где сливаются две реки — Нерис и Нямунас.
Подсказка 2: это двор Каунасского замка.
2. Это место достаточно новое и длинное — 256 метров. Построено в 1930 году, отстроено в 1948 году. Но это еще и своеобразный временной портал — переместиться от него примерно на 500 метров до 1915 года занимало 13 дней.
Подсказка 1: это один из Каунасских мостов через Нямунас
Подсказка 2: в его названии есть имя одного из великих князей литовских.
Это мост Витовта Великого. Переходя через мост, загадайте желание. Если все сложится, оно исполнится через 13 дней, или 13 месяцев, или 13 лет.
3. Это необычное место, которое посвящено самой обычной вещи. В Каунасе появилось совсем недавно. Найдете его на одной из улиц, которая отходит от Ратушной площади.
Подсказка 1: улица названа по названию должности.
Подсказка 2: это Таможенная улица.
4. Это место можно просто не заметить. И когда городские власти это поняли, они поставили здесь небольшую скульптуру. К сожалению, после ремонта улицы она еще не вернулась на свое место.
Подсказка 1: это место связано с Вильнюсом.
Подсказка 2: вы найдете его рядом с исторической президентурой в Каунасе.
Это старое направление улицы Вильняус. Обратите внимание — вымощенная брусчаткой мостовая упирается в здание.
5. Место, которое сейчас знают во многих странах мира и специально приезжают сюда, чтобы попросить о самом сокровенном. Когда-то оно находилось за городом рядом с дорогой на Вильнюс. Сегодня оно спряталось в одном из дворов аллеи Лайсвес.
Подсказка 1: в названии этого места — женское имя.
Подсказка 2: это костел, который расположен в конце аллеи Лайсвес.
Это костел св. Гертруды. Здесь можно оставить свою просьбу/интенцию, и 7 дней во всем мире люди будут молиться за вас.
6. Эта скульптура часто перемещается с места на место. Сейчас это своеобразный символ Каунаса, изображение которого можно увидеть на футболках, джемперах и шапочках.
Подсказка 1: этот объект огромен, и он розового цвета.
Подсказка 2: расположен в одном из живописных двориков, который уже сам стал достопримечательностью.
Это розовый слон в Kiemo galerija. Его сложно найти, он находится выше уровня глаз. А если вы вдруг его не нашли там, значит он уже переместился в другое место.
7. А сейчас надо вернуться на аллею Лайсвес. Объект, который будем искать — обычный! Он напоминает жителям и гостям города, что надо найти время и для хобби. Его размер — 4 метра. Ищите его рядом с музеем зоологии Тадаса Иванаускаса.
Подсказка 1: он связан с рыбалкой.
Подсказка 2: чтобы найти его, обязательно надо смотреть вверх.
8. А теперь вам придется найти работника одного из государственных учреждений. Не волнуйтесь, даже если вы проходите этот квест в выходной: он всегда на посту. В руках у него чашка чая, а рядом его ждет вкуснейший круассан.
Подсказка 1: он работает в учреждении, деятельность которого связана с актерским мастерством.
Подсказка 2: вы найдете его во дворике Кукольного театра.
Это марионетка во дворе Кукольного театра. Присядьте рядом и прошепчите ей свое заветное желание. Говорят, если вы желаете этого от всего сердца, желание исполнится.
9. Сейчас вы находитесь на аллее Лайсвес. Она знаменита тем, что это — самый длинный пешеходный проспект в Европе. Аллею украшают примерно 660 липовых деревьев. И одна из этих лип посвящается литовской «золотой рыбке» — Руте Мейлутите, пловчихе и олимпийской чемпионке, которая в 15 лет выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года. Поищем ее липу?
Подсказка 1: она находится недалеко от здания муниципалитета.
Подсказка 2: Напротив — памятник Витовту Великому.
10. И завершим эту прогулку местом, которое связано с Польшей. А точнее — с городом Вроцлавом. Там вы найдете гномика, который пожелает вам добра.
Подсказка 1: рядом с этим гномиком — баскетбольный мяч.
Подсказка 2: гномик находится у моста, под которым в 1996 году 4 июля, в день Государственности, произошло интересное событие. Литовский летчик Юргис Кайрис пролетел между мостом и рекой — а там расстояние 7 м!