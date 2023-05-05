Еда

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Автор RADIO•R
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На этой неделе в магазинах появилась клубника литовского урожая. Наряду с этим на прилавках можно найти и конкурентную продукцию из Испании и Голландии. А что по ценам? «Они отличаются!» — выяснил корреспондент RADIO•R, изучивший ягодный ассортимент в магазинах Вильнюса.

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Примечательно, что в одном и том же магазине можно найти клубнику от нескольких производителей, и это волей-неволей вынуждает торговые сети балансировать ценовую* политику.

Так, в одной из Maxima наш корреспондент обнаружил лотки с клубникой из Голландии (впрочем, нидерландской ягоду можно назвать условно — на сайте компания заявляет, что урожай собирают в районе Средиземного моря) и Литвы. Цена заявлена одинаковая — 2,29 евро.

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Однако не все так просто. Как всегда, самая важная информация изложена мелким шрифтом. Стоимость литовской клубники указана за 200 граммов, голландской — за 250 граммов.

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

В таких случаях наиболее объективной будет цена в расчете за 1 кг. Кило литовской клубники обойдется в 11,45 евро, голландской — в 9,16 евро.

Отметим также, что на сайте службы доставки Barbora (обслуживает торговую сеть Maxima) 400-граммовый лоток испанской клубники предлагается за 2,69 евро (6,73 евро за кг).

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

В магазине Iki, который расположен в торговом центре спального микрорайона, продается голландская и испанская клубника. Цены отличаются: 400-граммовая упаковка ягод из Нидерландов стоит 2,99 евро (7,48 евро за 1 кг), 500-граммовый лоток испанских — 1,79 евро (3,58 евро за 1 кг).

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Следующим торговым объектом, куда заглянул корреспондент RADIO•R, стал магазин Lidl. Там его заинтересовали сразу три предложения: два из Испании и одно из Литвы.

Цена на литовскую клубнику составляет 2,99 евро за 250-граммовую упаковку (11,96 евро за 1 кг).

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

Один вид испанской стоит 1,99 евро за полукилограммовый лоток (3,98 евро за 1 кг), другой — 5,99 евро за ящик весом один кило.

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

BR7

В еще одной популярной торговой сети — Rimi — покупателям на выбор предлагается испанская и голландская клубника, указано на сайте. 400-граммовая упаковка ягод из Нидерландов стоит 2,19 евро (5,47 евро за 1 кг), а 250-граммовый лоток продукции из Испании — 3,99 евро (15,96 евро за 1 кг).

Литовскую клубнику завезли! А еще испанскую и голландскую. Что почем в магазинах?

* Все цены действительны на момент публикации и указываются в ознакомительных целях.

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