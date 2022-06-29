Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Знаете ли вы, что о температуре воды в водоемах вильнюсских пляжей всегда можно узнать на странице компании Grinda? Здесь же можно получить и информацию о лучших пляжах столицы.
Прежде всего, приятно, что два вильнюсских пляжа — у озера Бальсис и Жирмунайский — уже второй год подряд получают награду — возможность поднять на своей территории престижный Голубой флаг. Такое право выдается всего на один сезон в том случае, если претендент соответствует множеству важных параметров. Среди них — требования по качеству воды, экологии, по предоставлению безопасных и качественных услуг и т.д. На двух столичных пляжах, обладателях Голубого флага, есть волейбольные, баскетбольные и детские площадки. А тропы и купальное оборудование адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
Подробнее о лучших вильнюсских пляжах можно узнать ниже. А недавно мы рассказывали обо всех восьми литовских пляжах, у которых есть Голубой флаг.
ПЛЯЖ ОЗЕРА БАЛЬСИС (ЗЕЛЕНЫЕ ОЗЕРА). ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА
- Температура воды на поверхности – 24°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – VERKIŲ RIEŠĖ
- Как добраться общественным транспортом?
ЖИРМУНАЙСКИЙ ПЛЯЖ. ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА
- Температура воды на поверхности – 21°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – VALAKAMPIŲ TILTAS
- Как добраться общественным транспортом?
I-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ
- Температура воды на поверхности – 23°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – 1-ASIS PAPLŪDIMYS
- Как добраться общественным транспортом?
II-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ (+ отдельная зона для нудистов)
- Температура воды на поверхности – 23°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – 2-ASIS PAPLŪDIMYS
- Как добраться общественным транспортом?
I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА БАЛЬЖИС
- Температура воды на поверхности – 23°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BALŽIO
- Как добраться общественным транспортом?
I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА ТАПЕЛЯЙ
- Температура воды на поверхности – 23°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – KARAČIŪNAI
- Как добраться общественным транспортом?
ПЛЯЖ ОЗЕРА САЛОТЕС
- Температура воды на поверхности – 24°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BITĖNŲ
- Как добраться общественным транспортом?
ПЛЯЖ ОЗЕРА ГИЛУЖИС
- Температура воды на поверхности – 24°C (2022-06-27)
- Ближайшая остановка общественного транспорта – BITĖNŲ
- Как добраться общественным транспортом?
Не забывайте также, что в жаркую погоду надо пить как можно больше воды. Гуляя по городу, вам даже не придется покупать ее в магазине, потому что воду можно пить в специальных питьевых фонтанчиках. Интерактивную карту, на которой нанесены эти питьевые станции, можно найти здесь.
Источник
Фото — Grinda