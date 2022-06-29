Отдых в Литве

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Автор Анжелика Орлёнок
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Знаете ли вы, что о температуре воды в водоемах вильнюсских пляжей всегда можно узнать на странице компании Grinda? Здесь же можно получить и информацию о лучших пляжах столицы.

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Прежде всего, приятно, что два вильнюсских пляжа — у озера Бальсис и Жирмунайский — уже второй год подряд получают награду — возможность поднять на своей территории престижный Голубой флаг. Такое право выдается всего на один сезон в том случае, если претендент соответствует множеству важных параметров. Среди них — требования по качеству воды, экологии, по предоставлению безопасных и качественных услуг и т.д. На двух столичных пляжах, обладателях Голубого флага, есть волейбольные, баскетбольные и детские площадки. А тропы и купальное оборудование адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Подробнее о лучших вильнюсских пляжах можно узнать ниже. А недавно мы рассказывали обо всех восьми литовских пляжах, у которых есть Голубой флаг.

ПЛЯЖ ОЗЕРА БАЛЬСИС (ЗЕЛЕНЫЕ ОЗЕРА). ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

ЖИРМУНАЙСКИЙ ПЛЯЖ. ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛУБОГО ФЛАГА

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

I-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

II-й ВАЛАКАМПЯЙСКИЙ ПЛЯЖ (+ отдельная зона для нудистов)

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА БАЛЬЖИС

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

I-й и II-й ПЛЯЖИ ОЗЕРА ТАПЕЛЯЙ

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

ПЛЯЖ ОЗЕРА САЛОТЕС

Лучшие пляжи Вильнюса и температура воды в водоемах

ПЛЯЖ ОЗЕРА ГИЛУЖИС

Не забывайте также, что в жаркую погоду надо пить как можно больше воды. Гуляя по городу, вам даже не придется покупать ее в магазине, потому что воду можно пить в специальных питьевых фонтанчиках. Интерактивную карту, на которой нанесены эти питьевые станции, можно найти здесь.

Источник
Фото — Grinda

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