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Медицинская справка в школу. До какого числа надо успеть ее получить?

Автор Анжелика Орлёнок
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Конечно, водить детей на профилактический медосмотр в поликлинику лучше всего в начале лета, хоть и не всегда это получается. Потому что чем ближе к началу учебного года, тем меньше шансов зарегистрироваться к детскому врачу. А до какого возраста нужна медицинская справка и когда надо ее предоставлять в школу?

Медицинская справка в школу. До какого числа надо успеть ее получить?

Справка — только в электронном виде

С начала мая 2020 г. форму № Е027-1 «Справка о состоянии здоровья учащегося» врач заполняет только в электронном виде. В справке врач дает свои рекомендации об участии ребенка в образовательной деятельности и о мерах неотложной первой помощи, если они понадобятся. Электронная обработка данных о здоровье ребенка обеспечивает их конфиденциальность.

Действует один год, делается до 18 лет

  • Профилактический медосмотр учащийся должен пройти до 15 сентября.
  • После обязательного медосмотра заполненная форма № E027-1 действительна в течение 1 года.
  • Получение справки о результатах медосмотра с оценкой общего состояния здоровья обязательно для всех детей в возрасте до 18 лет.

Обратите внимание

Прежде чем обращаться к стоматологу, важно узнать, смогут ли вам после профилактического осмотра заполнить электронную форму E027-1. Если такой возможности нет, надо обратиться в другую поликлинику.

Пройти бесплатную профилактическую проверку у стоматолога можно в медицинском учреждении, где ребенок состоит на учете. Если в поликлинике нет стоматолога, в регистратуре вам должны подсказать, где оказываются бесплатные стоматологические услуги.

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