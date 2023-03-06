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На Netflix приходится до 15% мирового интернет-трафика

Автор Эвелина Никанорова
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Аналитики Sandvine представили «2023 Global Internet Phenomena Report», посвященный глобальным интернет-трендам, в начале весны 2023 года.

В отчете отмечается, что Netflix и MAMAA (этой аббревиатурой обозначаются пять технологических гигантов – Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Apple) совместно генерируют 48% от мирового интернет-трафика.

На Netflix приходится до 15% мирового интернет-трафика

График Statista

Аналитики Sandvine в своем отчете отмечают, что лидером по объему трафика в мире уже не первый год является Netflix – на него приходится 14,9% от общемирового трафика. YouTube отстает – на него приходится 11,6%. Среди легальных видеосервисов с большим отрывом идут Disney+ (4,5%) и Amazon Prime Video (2,8%).

Источник: InterMedia

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