На природу — с гидом! Советы специалиста о том, куда можно отправиться на прогулку

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» Анна из проекта Vilnius4you предлагает отправиться на природу. Главный консультант RADIO•R по путешествиям, как обычно, щедро делится своими туристическими секретами. Только теперь они касаются не городских, а загородных прогулок.

Я не устаю повторять, что жители Литвы богаты тем, чего многие часто даже не замечают, — уникальной природой! А потому я предлагаю сегодня поговорить об одном уникальном месте — об излучинах (петлях) Нямунаса. Река несколько раз изменяет направление и формирует потрясающей красоты излучины. Явление, редко встречающееся в Европе! Поэтому ценим и гордимся!

На небольшом участке в 300 кв. м помещается отрезок реки длиной 70 км! Впечатляет? А все благодаря излучинам. Скорее всего, эта красота сформировалась потому, что последние ледники пролегали как раз на территории современной Литвы и при таянии сформировали вот такой красоты рельеф. Полюбоваться на него сможет каждый, посетив Бирштонас и его окрестности. Но чтобы действительно оценить красоту местности, ищите высокое место: обнажение Škėvonių или обзорную башню Бирштонаса.

А если хочется еще больше погрузиться в природу этой местности, рекомендую посетить лес Žvėrynčiaus и оздоровительную тропу.

Эту тропу открыли в далеком 1968 году. Тогда лесник Арвидас Вилкайтис в стволах деревьев углядел фигуры животных, и уже через некоторое время в лесу появилась тропа с фигурами животных и птиц, которые расположились рядом со скамейками для отдыха.

В 2016-2017 году тропу обновили, и сейчас она идеально подходит каждому! На ней можно совершать пешие и велосипедные прогулки, прогулки с маленькими — и не очень — детьми. Их внимание, несомненно, привлекут детские площадки и необычные деревянные скульптуры. А для любителей пикников на тропе есть специально оборудованные места для костра.

Любители старины и истории могут поискать самый старый дуб, под которым отдыхал Витовт Великий.

Любители природы — болото Velniabliūdis: здесь когда-то добывали торф для грязевых ванн курорта.

Тропа ведет в Пренай — там можно отдохнуть и подкрепиться, а потом отправиться в обратный путь.

Есть и хорошая новость для любителей долгих прогулок! Тропа является частью европейской пешей трассы Е11. При желании можно составить сложный маршрут, посетить другие страны и полюбоваться природой.

Все фото, кроме панорамы излучин Нямунаса, — Анна Vilnius4you