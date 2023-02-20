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«На Западном фронте без перемен» получил семь наград BAFTA

Автор Эвелина Никанорова
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Церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) состоялась в Лондоне, в Королевском фестивальном зале.

Триумфатором вечера стала немецкая картина «На Западном фронте без перемен», получившая семь наград: лучший фильм, лучший фильм на иностранном языке, режиссура Эдварда Бергера, адаптированный сценарий, саундтрек, операторская работа Джеймса Френда и звук.

По четыре награды достались «Банши Инишерина» (лучший британский фильм, оригинальный сценарий Мартина Макдоны, роли второго плана Керри Кондон и Барри Кеогана) и «Элвису» (костюмы, грим и прически, кастинг и лучшая мужская роль Остина Батлера). За лучшую женскую роль была награждена Кейт Бланшетт («Тар»), восходящей звездой стала Эмма Маки («Эмили»).

За лучший британский дебют награду получил фильм «Солнце мое» и его режиссер Шарлотта Уэллс, лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио» Гильермо дель Торо, документальным – «Навальный».

Источник: InterMedia

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