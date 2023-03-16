Налоговая инспекция оказывает помощь иностранцам по вопросам заполнения налоговой декларации

Число иностранцев, подающих декларации о годовых доходах, существенно увеличилось, сообщает Государственная налоговая инспекция (VMI). По ее данным, в этом году граждане третьих стран, в основном украинцы и белорусы, запрашивают консультации по телефону в семь раз чаще, чем раньше.

В связи с этим с начала апреля консультации будут оказываться не только на литовском и английском, но и на украинском и русском языках.

Налоговая служба напоминает, что иностранцы должны задекларировать доходы, если в течение налогового периода постоянно проживали в Литве и их личные, социальные и экономические интересы находились здесь же (подробности — по ссылке).

В VMI также уточняют, что если при заполнении декларации у резидентов возникнут дополнительные вопросы, они могут обратиться по номеру телефона 1882.