Государственные учреждения Помощь Украинцам

Налоговая инспекция оказывает помощь иностранцам по вопросам заполнения налоговой декларации

Автор Илья Стрижевич
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Число иностранцев, подающих декларации о годовых доходах, существенно увеличилось, сообщает Государственная налоговая инспекция (VMI). По ее данным, в этом году граждане третьих стран, в основном украинцы и белорусы, запрашивают консультации по телефону в семь раз чаще, чем раньше.

Налоговая инспекция оказывает помощь иностранцам по вопросам заполнения налоговой декларации

Налоговая инспекция оказывает помощь иностранцам по вопросам заполнения налоговой декларации

В связи с этим с начала апреля консультации будут оказываться не только на литовском и английском, но и на украинском и русском языках.

Налоговая служба напоминает, что иностранцы должны задекларировать доходы, если в течение налогового периода постоянно проживали в Литве и их личные, социальные и экономические интересы находились здесь же (подробности — по ссылке).

В VMI также уточняют, что если при заполнении декларации у резидентов возникнут дополнительные вопросы, они могут обратиться по номеру телефона 1882.

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