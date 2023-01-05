Зимняя погода, анализ роста цен на продукты, прощание с елочкой и другие новости

В Литву возвращается зимняя погода, прогнозируют очень низкую температуру

Сегодня пасмурно и сыро, повсеместно снег или снег с дождем. Температура воздуха пока около нуля, но ближе к ночи начнет заметно холодать. Завтра к нам вернется зимняя погода. Выглянет солнце, существенных осадков не ожидается. В большинстве районов гололедица. Ночью температура воздуха упадет до 9-14, местами — до 18 градусов мороза. Завтра тоже будет зимняя погода. Днем около 8 – 12, местами — до 15 градусов ниже нуля.

Рыбаков просят не рисковать и вести себя на водоемах ответственно

Департамент охраны окружающей среды предупреждает рыбаков о тонком льде на озерах во время переменчивых погодных условий. Любителей подледного лова призывают не рисковать, заботиться о своей безопасности и соблюдать правила любительской рыбалки. Подробнее о том, как следует вести себя при ловле рыбы на замерзших водоемах, о требованиях и штрафах — по ссылке.

Центробанк проведет подробный анализ роста цен на продовольственные товары в Литве

Результаты исследования, по словам директора Департамента экономики Центробанка Литвы Аурелиюса Дабушинскаса, будут оглашены в феврале.

«Банк Литвы постоянно следит и анализирует рост цен, включая цены на продовольственные товары, а результаты регулярно обнародуются», – прокомментировал Дабушинскас агентству Elta. Об этом пишет Delfi.

Социальные пенсии по инвалидности станут выше

Правительство одобрило предложение о повышении социальных пенсий по инвалидности людям с тяжелой степенью инвалидности, которым инвалидность установлена в возрасте 24 лет или старше. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда. Министерство напоминает, что с 1 января базовый размер социальных пенсий повышается с 173 евро до 184 евро.

Министерство обороны составило список призывников на 2023 год

Всего планируется призвать 3,8 тыс. новобранцев для службы в различных подразделениях Вооруженных сил Литвы. По словам представителей министерства, призывники должны получить приглашения на службу уже на следующей неделе. Кроме того, министр обороны Арвидас Анушаускас объявил о планируемой реорганизации призывной службы — предлагается сократить срок обязательной службы до полугода и увеличить количество призывников до 5 000 человек.

В Минске начался суд над Нобелевским лауреатом, белорусским правозащитником Алесем Беляцким

Его, а также троих других сотрудников правозащитного центра «Весна» обвиняют в том, что они оплачивали штрафы и услуги адвокатов за участников протестов в 2020 году. Как отмечает «Весна», в материалах дела — 283 тома по 300 страниц в каждом. Это рекорд для политического процесса в Беларуси. Алесь Беляцкий и другие фигуранты дела «Весны» были задержаны в середине 2021 года. В 2022 году правозащитнику была присуждена Нобелевская премия мира. Вместо него на церемонии вручения присутствовала супруга политзаключенного.

Сотрудникам Музея еврейской истории имени Виленского Гаона был представлен его новый руководитель

Им стал доктор исторических наук Симонас Стрельцовас, сообщает Министерство культуры Литвы. Музей еврейской истории имени Виленского Гаона отвечает за сбор, сохранение, исследование, восстановление и популяризацию истории и культуры литовских евреев, их материального и духовного наследия, а также истории Холокоста.

Семьям с детьми теперь не нужно разрешение на продажу жилья

Ранее семьи с детьми при продаже жилья должны были получать разрешение суда. Теперь семьям (с несовершеннолетними детьми), которые продают жилье, являющееся семейной собственностью, разрешение суда не потребуется. Достаточно будет обратиться к нотариусу, а нотариус решит, соответствует ли это интересам семьи и несовершеннолетних. За услуги нотариуса придется заплатить.

На корабле-музее Sūduvis появится трехмерная инсталляция

Сегодня, 5 января, в 15:30 в Клайпеде откроется инсталляция пространственных объектов Encounter на корабле-музее Sūduvis. Его откроют украинская художница Наталья Диденко и куратор Мартинас Янкявичюс. Художники создали трехмерные объекты из белого светящегося пластика. Кому-то они напоминают слегка украшенные соцветия цветов, кому-то — призраков, но их абстрактная форма наведет каждого на личные ассоциации.

Время сдавать елочки

С завтрашнего дня во многих городах страны откроются специальные площадки, на которые можно будет сдавать рождественские елочки. В столице таких площадок будет около ста. А те, кто в этом году украшал на праздник живую елку, выращенную в вазоне, могут попытаться сохранить ее до марта и высадить в создаваемом уже несколько лет в Веркяйском парке Рождественском лесу.

Вильнюсский Дом учителя приглашает весело попрощаться с елками

В пятницу, 6 января, в 18 часов в Доме учителя (ул. Vilniaus, 39) пройдет мероприятие Lik sveika, Kalėdų eglute. Собравшихся ждут разные развлечения: зимний баскетбол «Меткая рука», семейное катание на лыжах, догонялки и соревнования, розыгрыши, чудеса и другие развлечения. Три короля — Каспар, Мельхиор и Бальтазар — тоже посетят праздник. А еще организаторы предлагают приносить с собой отслужившие свое елочки и оставлять их в специально отведенном для этого пункте сбора.