Рыбалка на льду: рекомендации, требования и штрафы

С наступлением холодов на озерах, реках и прудах образуется лед, который привлекает любителей подледной рыбалки. Министерство окружающей среды напоминает рыбакам, как следует вести себя при ловле рыбы на замерзших водоемах, на льду, и предупреждает, что ненужный риск может привести к катастрофическим последствиям.

Правила любительского рыболовства запрещают находиться на льду водоемов, если ледяной покров тонкий или если Гидрометеорологическая служба Литвы объявила, что состояние льда может угрожать жизни или здоровью людей.

Правила любительского рыболовства во внутренних водоемах предусматривают также требование рыбакам-любителям, когда они рыбачат на льду, иметь с собой специальные шипы, которые помогут выбраться на лед, если он сломается. Шипы – недорогой, но эффективный инструмент, спасший уже не одну жизнь. Шипы следует носить так, чтобы они были под рукой, если лед неожиданно проломится. Чаще всего рыбаки вешают их на шею.

Рекомендуется также иметь с собой веревку. Или шарф, который можно использовать в качестве веревки в случае чрезвычайной ситуации. И, конечно, самое безопасное, — это, отправляясь на зимнюю рыбалку на льду, надеть специальный нетонущий костюм. Его, как и шипы, можно приобрести в рыболовных магазинах. А шипы можно сделать и самостоятельно, для этого подойдут пара отверток или шил.

Рыбаки, у которых нет с собой шипов или которые рыбачат на небезопасном льду — толщиной менее 7 см, — получат предупреждение или будут оштрафованы на сумму от 10 до 60 евро.

Важно также обратить внимание на то, что энтузиасты подледной рыбалки должны соблюдать требования безопасного поведения в воде и на льду, утвержденные муниципальными органами. За нарушение этих требований грозит штраф от 100 до 300 евро. Штраф за повторные нарушения — в разы выше.

Рекомендации по безопасному поведению на льду водоема

Чтобы лед выдержал одного человека, его толщина должна быть более 7 см, чтобы выдержал группу людей – не менее 12 см;

Если по льду толщиной 12 см (и тоньше) идет группа людей, расстояние между ними должно быть не менее 5 м;

При ходьбе по льду следует идти по уже протоптанной дорожке, не рекомендуется делать это в одиночку в темное время суток;

Рекомендуется иметь палку для проверки прочности льда. Если после постукивания палкой появляется вода, следует немедленно вернуться на берег;

Рекомендуется идти, скользя, не отрывая ног ото льда;

При движении по замерзшему водоему на лыжах крепления должны быть расстегнуты, чтобы в случае необходимости лыжи можно было быстро снять, кисти не надо вставлять в петли палок;

Если лед проломился, важно не поддаваться панике. Нельзя судорожно цепляться за край льда, потому что он будет ломаться, и это отнимет силы. Попробуйте «заплыть на лед», оставаясь на поверхности воды и приближаясь к более твердому льду. Выбравшись на лед, распределите вес тела как можно шире, перекатитесь или подползите к той стороне берега, с которой вы пришли. Вставайте на ноги только выбравшись на берег;

Если вы заметите провалившегося под лед человека, оцените ситуацию, не бегите к проруби — там лед тоньше. Немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112. Если это возможно, постарайтесь с берега или моста бросить тонущему спасательное средство, за которое он мог бы удержаться. Не рискуйте своей жизнью;

Вытащив тонущего человека на берег, проверьте его дыхание и пульс, при необходимости приступите к оказанию помощи. Если есть возможность, надо переместить его в теплое помещение, снять с него мокрую одежду и заменить на сухую. Накрыть человека покрывалом, одеялом. При переохлаждении надо прикладывать теплые компрессы на грудь, шею, голову, область паха. Если человек в сознании, ему надо дать теплый сладкий напиток. Кожу не растирать и не давать спиртных напитков.

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