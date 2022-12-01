Финал Евролиги в Литве, открытие столичного катка,«Книга джунглей» в Каунасе и другие новости

По данным банка Swedbank, 25 ноября в «черную пятницу» жители истратили в интернет-магазинах больше 9 млн евро. По сравнению с прошлым годом, в интернет-магазинах жители истратили 21% больше денег, чем год назад, а средняя стоимость одной покупки увеличилась примерно на 1/10. В этом году жители активно пользовались предложениями торговцев и делали покупки всю неделю перед «черной пятницей». За всю прошлую неделю с 21 до 27 ноября жители потратили в интернете больше 49 млн евро, это на 23% больше, чем год назад за то же время.

Минфин Литвы представил новый налог на недвижимость. Средний размер налога на недвижимость в Литве составит 14 евро, а платить его придется с 2026 года. Такую схему представила министр финансов Гинтаре Скайсте. Она надеется, что поправки к закону о налоге на недвижимость парламент примет во время весенней сессии.

Евролига решила, что чемпион этого сезона определится на арене «Жальгирис» в Каунасе, сообщает 15min.lt. Несколько разных источников подтвердили 15min.lt, что Евролига решила провести финальный турнир четырех в мае на арене «Жальгирис».

В Каунасе начала действовать бесплатная рождественская почта. Каунасское городское самоуправление поделилось инструкциями, как поздравить близких и родных.

«Выберите бесплатную праздничную открытку (их можно найти во всех куполах, расположенных на Ратушной площади). Напишите свои самые теплые и добрые пожелания. Отправьте их рождественской почтой, и город позаботится о том, чтобы они дошли до членов семьи или друзей, живущих в самых дальних уголках Литвы», — пишет самоуправление.

Подробнее о развлечениях в Рождественском городке Каунаса https://kaledos.kaunas.lt/.

Сегодня в Лукишской тюрьме открывается Вильнюсский каток. Открытие в 18:00. «Вильнюсский каток 2.0» будет открыт до конца февраля. Цена билета составит 6 евро для взрослого, 4 евро для пенсионеров и детей до 18 лет. Семейный билет для семьи из трех человек будет стоить 10 евро.

В Вильнюсе, в районе Паупис, появились скульптуры снежных людей. Как рассказал один из создателей Эгидиюс Сисас:

«Все очень просто, ведь это Паупис. А если серьезно, то мы хотим избежать рождественских шаблонов, ищем новые решения. Вот в этом году появились не виданные ранее снежные люди. А им понравился Паупис, они решили остаться здесь на праздники».

В Железнодорожном парке в столице появилась уникальная Рождественская елка. Она изготовлена из остатков рельсов разной длины. Высота елки — 262 см, вес — почти полторы тонны. Эта необычная елка — единственная в своем роде в Литве, а может быть и в мире. Ее автор — инженер компании Voestalpine Railway Systems Саулюс Витартас. Ожидается, что Рельсовая рождественская елка заинтересует посетителей и побудит их творчески подходить к рождественским украшениям, выбирая в том числе и материалы, уже бывшие в употреблении.

Зрелищный и невиданный ранее световой фестиваль «Книга джунглей» приглашает всех очутится в сказке в Ботаническом саду Университета Витаутаса Великого в Каунасе со 2 декабря. Более 200 подсвеченных фигур представлены на выставке впервые. Все они были созданы специально для этого мероприятия, основанного на знаменитой легенде о мальчике Маугли из джунглей. Здесь есть стая волков с Акелой во главе, медведь Балу с Маугли на спине, пантера Багира, злой тигр Шерхан и его приятель шакал, а также другие известные персонажи.

Реконструкция Лайсвес Аллеи в Каунасе завершилась совсем недавно, но в некоторых местах плитка уже повреждена. По словам эксперта, камень из Китая хорошего качества, но проблема заключается в хрупкой форме нарезанной плитки. Согласно заявлению Каунасского городского совета, когда истечет срок гарантии, город должен будет оплачивать реконструкцию со своего бюджета.

В Вильнюсе на следующей неделе соберется на заседание Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины, сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма Литвы.

«В это непростое для Украины и Европы время особенно важно скоординировать действия, тесно сотрудничать парламентам Литвы, Польши и Украины и заручиться международной поддержкой», — говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Для участия в заседании Ассамблеи 6-7 декабря приедут председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий.

В декабре Министерство образования, науки и спорта организует цикл дистанционных уроков по истории Украины для учащихся 8-12 классов, сообщили в министерстве. Первая лекция состоится 2 декабря, в пятницу, в 9:00, ее проведет аспирантка Вильнюсского университета Рута Мишкините.

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