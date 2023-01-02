Самые важные столичные проекты, запрет на участие в лотереях, интерактивный маршрут Лентвариса и другие новости

Вильнюсское городское самоуправление представило наиболее важные проекты на следующий год, включая проекты обещанные, но пока не реализованные.

В список вошли такие проекты, как Лаздинайский бассейн и японский сад. Всего насчитывается девять проектов:

открытие оздоровительного центра «Лаздинай» (1-й квартал 2023 года),

начало реконструкции Вильнюсского городского студенческого оздоровительного центра (1-й квартал 2023 года),

начало управления п арком Иерусалимского пруда (1-й квартал 2023 года),

открытие Японского сада (2-й квартал 2023 года),

установка в елосипедной дорожки на улице Нарбуто, между пр. Лайсвес и пр. Конституци и (будет завершена в 3-м квартале 2023 года),

открытие Лютеранского сада (3-й квартал 2023 года),

виадук горы Таурас ,

а также автостоянка на горе Таурас (4-й квартал 2023 года),

открытие бассейна с искусственными волнами (4-й квартал 2023 года).

Несовершеннолетние не смогут участвовать в лотереях с 1 января этого года

Организаторы лотерей и распространители лотерейных билетов будут обязаны потребовать от лица, приобретающего лотерейные билеты, предъявить документ, подтверждающий возраст, если есть сомнения в том, что данное лицо моложе 18 лет. Если такое лицо не предоставит документ, подтверждающий возраст, организатор лотереи и распространители лотерейных билетов будут обязаны отказать ему в продаже лотерейных билетов.

1 января вступили в силу принятые Сеймом поправки к Трудовому кодексу

В соответствии с ними рабочая неделя для работников государственных и муниципальных учреждений и предприятий, раньше вернувшихся из отпуска по уходу за ребенком, сокращается до 32 часов. Сокращенная норма рабочего времени будет применяться к одному из родителей (в т.ч. приемных) или опекунов до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. При работе 4 дня в неделю в течение этого периода человеку будет выплачиваться фиксированная зарплата того же размера. Ожидается, что такое правовое регулирование будет стимулировать работников раньше вернуться на работу, не теряя при этом своей квалификации и связи с рабочим местом, и в то же время позволит эффективно ухаживать за маленьким ребенком.

Grinda сообщила , какие работы собирается проводить на этой неделе

Прежде всего, по сообщениям жителей столицы желтые контейнеры пополняются смесью соли и песка. Для того чтобы оставить такое сообщение, достаточно позвонить по короткому телефону 1355 и указать индивидуальный номер контейнера (он указан на крышке). Зимнюю технику Grinda готовит к новым испытаниям, которые приносит зима. Кроме того, проводится ремонт тротуаров на ул. Miglos и Vilniaus, а также дождевых колодцев на улицах Žirmūnų, Pakarvių, Gerosios Vilties, Vilkpėdės gatvėse, пр. Savanorių и другие работы.

Пассажирский поезд Паневежис-Шяуляй-Мажейкяй начнет курсировать со 2 января, сообщила компания Lietuvos geležinkeliai

Он заменит маршруты Шяуляй-Паневежис, Радвилишкис-Мажейкяй и Радвилишкис-Шяуляй. По данным компании, поезд будет ходить 8 раз в день, столько же, сколько ранее курсировало между Шяуляем и Паневежисом и Радвилишкисом и Мажейкяй, а общее количество поездов между Шяуляем и Радвилишкисом будет варьироваться от 20 до 28 поездов в день в зависимости от дня недели.

Отныне на сайте Regitrа клиентов будут консультировать не только работники, но и виртуальный консультант REVIS.

Благодаря ему клиенты смогут намного быстрее и удобнее получить необходимую информацию в любое время суток. Сейчас REVIS может отвечать на вопросы, связанные с экзаменами для будущих водителей, будет консультировать по вопросам выдачи и обмена водительского удостоверения, поможет найти ответы на вопросы общего характера, например, время работы отделений, где найти системы регистрации и т.д.

«Мы хотим, чтобы клиенты могли быстрее и проще получить необходимую информацию, постоянно ищем благоприятные для клиентов варианты, поэтому привлекаем технологические решения. Конечно же, REVIS со временем будет совершенствоваться и предоставлять больше информации. В этом ему смогут помочь и клиенты, задавая вопросы и улучшая работу искусственного интеллекта», – сказала представитель Regitrа Ирена Зданавиче.

С 1 января начала свою деятельность новая Клайпедская университетская больница

Она создана путем объединения трех медицинских учреждений: Клайпедской больницы моряков, Клайпедской университетской больницы и Палангской реабилитационной больницы. Клайпедская университетская больница станет одним из крупнейших медицинских учреждений Литвы, предоставляющим медицинские услуги самого высокого — третичного — уровня, объявило Министерство здравоохранения.

Столичное самоуправление сообщает , что с 6 января рождественские елочки можно будет сдавать на специальные площадки, которых в городе будет около 100

Собирать елочки будут в течение всего месяца. Живые елочки в горшках можно сохранить, чтобы в начале весны высадить в Рождественском лесу. А вот оставлять елки возле мусорных контейнеров запрещается — за это может грозить штраф до 600 евро.

После обновления системного оборудования со 2 января снова начнут работать станции зарядки электромобилей рядом с некоторыми магазинами Lidl

Розничная сеть также представляет новые расценки на зарядку электромобилей и нововведение – отныне заряжать электромобили можно будет не только в часы работы магазинов, но и ночью. В настоящее время у Lidl есть зарядные станции для электромобилей в одиннадцати магазинах в Литве:

в Вильнюсе (ул. Salomėjos Nėries, 16, Gariūnų, 66, Nemenčinės pl.,15, ул. Barčių, 1)

в Каунасе (пр. Savanorių, 315),

Шяуляе (ул. Tilžės, 217),

Электренай (Sabališkių g. 1D),

Паланге (Klaipėdos pl., 59),

Рокишкес (ул. Respublikos, 113),

Кайшядорисе (ул. Gedimino, 135A),

Неменчине (ул. Vilniaus, 42).

Рядом с этими магазинами можно заряжать различные типы электромобилей — как с AC, так и с DC подключением. Со 2 января зарядка с доступом к быстрой зарядке (DC) будет стоить 0,56 евро/кВт⋅ч, с медленной (AC) — 0,44 евро/кВт⋅ч. Максимальнодопустимое время зарядки с DC-доступом будет 1 час, с AC – 3 часа. По истечении этого времени зарядка будет автоматически отключаться.

Появился новый интерактивный маршрут по достопримечательностям Лентвариса

Городская библиотека Лентвариса реализовала проект «Интерактивный QR Лентвариса» в 2022 году. Целью проекта было создание интерактивной карты достопримечательностей Лентвариса, привлекательной для молодежи и не только, с образовательным эффектом и на основе новейших IT-решений. Интерактивная карта